Aralarında model ve iş adamları da var! Uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında Momo restoranların sahibi Hamdi Burak Beşer, FLO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan, model Melisa Fidan Çalışkan ve sosyal medya fenomeni Melisa Şahin’in ve aralarında bulunduğu 15 şüphelinin kokain test sonucu pozitif çıktı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

FLO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan.

15'İNİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI!

Momo restoranların sahibi Hamdi Burak Beşer, FLO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan, model Melisa Fidan Çalışkan ve sosyal medya fenomeni Melisa Şahin'in ve aralarında bulunduğu 15 şüphelinin kokain test sonucu pozitif çıktı.

Model Melisa Fidan Çalışkan.

Diğer isimler; Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Nurdan Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı ve Yılmaz Burak Bozkurt'un saç ve kan örneklerinde kokain maddesi tespit edildi.

