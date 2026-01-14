Kuruluş Orhan’da yürek yakan veda | Osman Bey hakka yürüdü! Emanet Orhan Bey’e kaldı
Kuruluş Orhan’ın yeni bölümünde izleyicileri derinden sarsan anlar yaşandı. Orhan Bey, ölüm döşeğindeki babası Osman Bey’in huzuruna, Bursa’nın fethi müjdesi ve Bursa toprağıyla geldi.
Kuruluş Orhan'ın son bölümünde Orhan Bey, ölüm döşeğindeki babası Osman Bey'in huzuruna, Bursa'nın fethi müjdesi ve Bursa toprağıyla geldi.
OSMAN BEY HAKKA YÜRÜDÜ
"Muştumuzla geldik baba… Bursa gayrı Osman Bey'in devletinindir" diyen Orhan Bey, fethedilen toprakları babasının avucuna koydu. Aldığı müjde karşısında şükreden Osman Bey, evlatlarına son kez seslendi. Kızlarına, "Beni hep gururlandırdınız, beni her daim yanınızda ve yüreğinizde bilin" diyerek helallik verdi.
"RABBİM SİZDEN RAZI OLSUN"
Osman Bey hakka yürüdü Alaeddin Ali'ye, "Daima abinin yanında duracaksın" nasihatinde bulunan Osman Bey, Orhan Bey'e ise şu sözlerle emanetini teslim etti: "Bu yol ateşten gömlektir. Lakin sen onun içinde yanmadan pişmeyi bilenlerdensin." "Ben sizden razıydım, Rabbim de sizden razı olsun." sözlerinin ardından kelime-i şehadet getiren Osman Bey, ruhunu teslim etti.
Osman Bey'in vefatının ardından otağda gözyaşları sel oldu. Bir devir kapanırken, Orhan Bey için artık bambaşka bir yol, ağır bir emanet ve yeni bir dönem başladı.
ORHAN BEY'DEN USTALIK DERSİ
Daha çarpışma başlamadan üstünlüğü ele geçiren Orhan Bey, tatar yayıyla haçlı süvarilerine kurduğu tuzak sayesinde mabed şövalyelerinden oluşan ağır zayiat verdirdi.
Düşmanın dört nala üzerlerine gelişini soğukkanlılıkla izleyen Orhan Bey, hamlesini tam zamanında yaptı. Kurduğu plan kusursuz bir şekilde işlerken Hektor neye uğradığını şaşırdı.
"ŞEHİTLERİMİZ İÇİN"
Büyük bir yıkım yaşayan haçlı ordusu, Orhan Bey'in karşısında tutunmakta zorlandı. "Haydi alpler! Bursa için, şehitlerimiz için!" çağrısıyla birlikte savaş tüm şiddetiyle başlarken Orhan Bey ile Hektor arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı.
Kılıçların konuştuğu bu amansız çarpışmada Orhan Bey, Hektor'u ağır yaralayarak düşmana karşı büyük bir üstünlük kurdu. Savaş taktikleri, liderliği ve kararlılığıyla bir kez daha gücünü gösteren Orhan Bey'in bu hamlesi, Bursa yolunda dengeleri tamamen değiştirdi.
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle ekran başındaki milyonlara unutulmaz bir veda yaşattı.