Memura zamlı maaş bugün yatıyor! Emeklinin alacağı fark için gözler bakanlığa çevrildi
4 milyon memur yeni maaşlarını bugün 14 günlük zam farkı ile birlikte alacak. 2.5 milyona yakın memur emeklisine ise bu ay içinde en az bir, en çok üç aylık zam farkı ödenecek. Maaşını aylık alana en az 5 bin 100 lira fark yatırılacak...
Ocak zamlarını öğrenen memurlar ve emekliler, şimdi de yeni kazançlarını cebine koymaya hazırlanıyor. Memurlar zamlı aylıklarını bugün hesaplarında görecek. Yüzde 18.6 zam ve taban aylık artışıyla aile yardımı dahil en düşük memur aylığı 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya çıktı. Yani hesaplara en az 61 bin 890 lira yatırılacak.
Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir öğretmene (1/4) 73 bin 368, uzman öğretmene (1/4) 81 bin 219, polise (8/1) 81 bin 617, hemşireye (5/1) 74 bin 770 lira ödenecek. Memurlara ayrıca Ocak zammı 1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği için 14 günlük bir zam farkı da yatırılacak.
GÖZLER TARİHTE
Sayıları yaklaşık 2.5 milyonu bulan memur emeklilerine ise maaş ödemeleri her ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden, aylıklar zam yansıtılmadan yatırıldı. Bu nedenle yüzde 18.6 zam ve bin lira taban aylık artışıyla oluşan fark bu ay içerisinde verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, zam farkının yatırılacağı tarihi önümüzdeki günlerde duyuracak. Ancak memur emeklilerinin tamamı aylık maaş almıyor. Üç aylık maaş alanlar da bulunuyor.
Bu nedenle bazı emeklilere bir aylık zam farkı verilirken, bazılarına da iki ya da üç aylık zam farkı ödenmesi söz konusu olacak. Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım- Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara bir aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara iki aylık tutarında, Ocak-Şubat- Mart döneminde aylık alanlara üç aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek.
3 AYLIK DA ÖDENECEK
Ocak zammı ile en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 22 bin 672 liradan 27 bin 772 liraya yükseldi. En düşük maaşta yaklaşık 5 bin 100 lira tutarında artış kaydedildi.
Buna göre bir aylık fark alacak memur emeklisine en az 5 bin 100 lira zam farkı yatırılacak.
Üç aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 15 bin 300 lira fark ödemesi gerçekleştirilecek.