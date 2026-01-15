Memura zamlı maaş bugün yatıyor! Emeklinin alacağı fark için gözler bakanlığa çevrildi

Ocak zamlarını öğrenen memurlar ve emekliler, şimdi de yeni kazançlarını cebine koymaya hazırlanıyor. Memurlar zamlı aylıklarını bugün hesaplarında görecek. Yüzde 18.6 zam ve taban aylık artışıyla aile yardımı dahil en düşük memur aylığı 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya çıktı. Yani hesaplara en az 61 bin 890 lira yatırılacak.

Türk Lirası (AA) Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir öğretmene (1/4) 73 bin 368, uzman öğretmene (1/4) 81 bin 219, polise (8/1) 81 bin 617, hemşireye (5/1) 74 bin 770 lira ödenecek. Memurlara ayrıca Ocak zammı 1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği için 14 günlük bir zam farkı da yatırılacak.