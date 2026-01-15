BTK'dan sosyal medya raporu! Yabancı platformlar için daha sert regülasyonlar yolda

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan dijital platformlara yönelik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'ndan (BTK) yakın takip uyarısı geldi. BTK hazırladığı raporda WhatsApp , Netflix , YouTube ve Tiktok gibi dijital platformlarda kullanıcı verilerinin işlenmesi ve paylaşımı konularında sıkı standartlar olması gerektiğine dikkat çekildi. Raporda "Dijital platformların faaliyetlerini sürekli denetleyen ve düzenli raporlar hazırlayan bir gözetim mekanizması oluşturulmalıdır" önerisine yer verildi.

Fotoğraf (AA)

REGÜLASYON ÇERÇEVESİ

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre BTK pek çok mecrayı içine alan dijital platformunda gözetim ve veri güvenliğini masaya yatırdı. Hazırlanan raporda, Türkiye'deki dijital platformların gözetimi ve veri güvenliği alanında mevcut düzenlemelerin önemli bir temel oluşturduğu belirtilerek "Daha etkin bir dijital ekosistem için bazı ek adımlar atılması gereklidir. İlk olarak, dijital platformların şeffaflığını ve hesap verebilirliğini artırmak amacıyla, uluslararası iyi uygulamalardan esinlenerek daha detaylı bir regülasyon çerçevesi geliştirilebilir. Bu çerçeve, özellikle kullanıcı verilerinin işlenmesi, saklanması ve paylaşımı konularında sıkı standartlar içermelidir. Ayrıca, dijital platformların faaliyetlerini sürekli denetleyen ve düzenli raporlar hazırlayan bir gözetim mekanizması oluşturulmalıdır" denildi. Raporda dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen veri toplamanın, kullanıcıların kişisel bilgileri üzerindeki kontrolü kaybetmesine neden olarak güvenlik risklerini artırdığı ifade edildi.