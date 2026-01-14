İBB "Derya" deniz! Rabia Karaca'nın telefonundan Ekrem İmamoğlu'nun yasak aşkı çıktı: Derya Çayırgan sadece ona aitti

İBB'ye sıçrayan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında mide bulandıran detaylar gün yüzüne çıktı. Ekrem İmamoğlu 'nun kasası ve gayrıresmi hafriyat ortağı Murat Gülibrahimoğlu'nun sevgilisi Rabia Karaca itirafçı oldu. Karaca'nın telefonunda yapılan incelemelerde çok sayıda video ve fotoğraf dosyaya girdi.









"İBB'NİN PARALARIYLA BENİ VE ARKADAŞLARIMI JETE BİNDİRDİ"



2022-2023 tarihleri arasında Murat Gülibrahimoğlu ile sevgili olduğunu beyan eden Rabia Karaca, "Gülibrahimoğlu ile çok kez cinsel birliktelik yaşadık ve kendisi İBB'den yüksek miktarlarda para kazanıyor idi. Bu paralar ile beni ve arkadaşlarımı kullanıp özel uçaklarda gezdirerek, lüks eşyalar alarak bizleri kandırdı" dedi.