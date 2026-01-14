İBB "Derya" deniz! Rabia Karaca'nın telefonundan Ekrem İmamoğlu'nun yasak aşkı çıktı: Derya Çayırgan sadece ona aitti
İBB'deki uyuşturucu, kumar ve fuhuş ağından yasak aşk çıktı. Tutuklu bulunan Rabia Karaca'nın telefonunda voleybolcu Derya Çayırgan'ın fotoğrafı bulundu. Karaca ifadesinde, "Derya Çayırgan Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisiydi. Ben de Murat'ın sevgilisiydim o zaman" itirafında bulundu. Çayırgan'ın sadece İmamoğlu'na ait olduğunu söyleyen Karaca, "İmamoğlu ona bakar bir şekilde ödemelerini ulaştırırdı. Fatih Keleş Derya Çayırgan'ı daha iyi tanır" dedi.
İBB'ye sıçrayan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında mide bulandıran detaylar gün yüzüne çıktı.
Ekrem İmamoğlu'nun kasası ve gayrıresmi hafriyat ortağı Murat Gülibrahimoğlu'nun sevgilisi Rabia Karaca itirafçı oldu. Karaca'nın telefonunda yapılan incelemelerde çok sayıda video ve fotoğraf dosyaya girdi.
"İBB'NİN PARALARIYLA BENİ VE ARKADAŞLARIMI JETE BİNDİRDİ"
2022-2023 tarihleri arasında Murat Gülibrahimoğlu ile sevgili olduğunu beyan eden Rabia Karaca, "Gülibrahimoğlu ile çok kez cinsel birliktelik yaşadık ve kendisi İBB'den yüksek miktarlarda para kazanıyor idi. Bu paralar ile beni ve arkadaşlarımı kullanıp özel uçaklarda gezdirerek, lüks eşyalar alarak bizleri kandırdı" dedi.
"UYUŞTURUCUYU MURAT TEMİN EDİYORDU"
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü yöneticisi Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu'nun uyuşturucu trafiğini işaret eden Karaca, "Uyuşturucu maddeyi Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu'ndan istiyor ve temin ediyordu. Telefonda yaşadığımız uyuşturucu partilerinin videoları vardır" dedi.
TELEFONDAN İMAMOĞLU'NUN YASAK AŞKI ÇIKTI
TAKVİM, Karaca'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadeye ulaştı. Bahse konu ifadede yer alan "Voleybolcu Derya Çayırgan Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisiydi. Ben de Murat'ın sevgilisiydim o zaman" itirafı dikkatlerden kaçmadı.
Karaca'nın telefonundan da Ekrem İmamoğlu'nun yasak aşkı çıktı.
"DERYA ÇAYIRGAN SADECE İMAMOĞLU'NA AİTTİ"
Rabia Karaca, telefonunda bulunan bir fotoğrafın sorulması üzerine "Bu kişi İmamoğlu'nun sevgilisidir. Kendisi sadece İmamoğlu'na aitti. Bizimle arası yoktu. Derya Çayırgan, Murat ile beraber olmadı" ifadelerini kullandı.
"İMAMOĞLU ONA BAKAR BİR ŞEKİLDE ÖDEMELERİNİ ULAŞTIRIRDI"
İmamoğlu'nun Derya Çayırgan'ı baktığını, sevgilisine bir şekilde ödemeler ulaştırdığını beyan eden Karaca, "Fatih Keleş Derya Çayırgan'ı daha iyi tanır" dedi.
SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLMUŞTU
Bilindiği üzere geride bıraktığımız aylarda Ekrem İmamoğlu'nun Dilek İmamoğlu'nu Derya Çayırgan ile aldattığı iddiaları sosyal medyada çokça konuşulmuştu.
Dahası Derya Çayırgan'ın "Telefonumda kayıtlı en ünlü siyasetçi Ekrem İmamoğlu'dur" şeklinde verdiği beyan da unutulmuyor.