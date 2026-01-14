TAKVİM yazdı ihbar sayıldı! Tarım ve Orman Bakanlığı polifenol oyununa "dur" dedi: Garandere Zeytinyağı'na denetim

Zeytinyağında polifenol oyunu ile tüketici aldatılıyor. "Coğrafi işaret" maskesine sığınan birtakım üreticilerin "ultra yüksek polifenollü" diye pazarladığı ürünler belirtilen oranın yarısını bile yakalayamıyor.



Milas merkezli Garandere'nin "933 polifenollü" etiketiyle yarım litresini 2.980 TL'den sattığı yağın polifenol oranı 251 çıktı.





Skandal, bakanlık onaylı laboratuvarların analizleriyle de tescillendi. Bunun üzerine panikleyen firma yetkilileri apar topar ürünü internet sitesinden kaldırdı.



TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRDİ, İHBAR SAYILDI



Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği, ulusal basının manşete taşıdığı zeytinyağındaki polifenol aldatmacısı "ihbar" sayıldı.



Gelişme üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.