TAKVİM yazdı ihbar sayıldı! Tarım ve Orman Bakanlığı polifenol oyununa "dur" dedi: Garandere Zeytinyağı'na denetim
Milas merkezli Garandere'nin "ultra yüksek polifenollü" diye sattığı zeytinyağları standartların altında çıktı. Takvim.com.tr'nin skandalı gündeme getirmesi sonrası firma yetkilileri apar topar ürünleri raftan indirdi. Gelişme üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Haberimizi "ihbar" sayan bakanlık yetkilileri coğrafi işaret maskesine sığınıp toplumu aldatan Garandere'ye denetime gitti. Zeytinyağlarından numuneler alındı.
Zeytinyağında polifenol oyunu ile tüketici aldatılıyor. "Coğrafi işaret" maskesine sığınan birtakım üreticilerin "ultra yüksek polifenollü" diye pazarladığı ürünler belirtilen oranın yarısını bile yakalayamıyor.
Milas merkezli Garandere'nin "933 polifenollü" etiketiyle yarım litresini 2.980 TL'den sattığı yağın polifenol oranı 251 çıktı.
Skandal, bakanlık onaylı laboratuvarların analizleriyle de tescillendi. Bunun üzerine panikleyen firma yetkilileri apar topar ürünü internet sitesinden kaldırdı.
TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRDİ, İHBAR SAYILDI
Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği, ulusal basının manşete taşıdığı zeytinyağındaki polifenol aldatmacısı "ihbar" sayıldı.
Gelişme üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN GARANDERE'YE DENETLEME
Muğla'nın Milas ilçesinde faaliyet yürüten Garandere Egeland Tarım Gıda Ticaret Limited şirketi bakanlık ekiplerince denetledi.
Garandere etiketli zeytinyağlarından numuneler alındı. Söz konusu numunelerin analize gönderildiği öğrenildi.
"HER ÜRÜNDE AYNI KALİTEYİ YAKALAYAMIYORUZ" İTİRAFI
Takvim.com.tr'nin ulaştığı Garandere yetkilisi Cenk Altunbaş, her üründe aynı kaliteyi yakalayamadıklarını itiraf etmiş, daha sonra "ultra yüksek polifenol" iddiası ile sattığı ürünü internet sitesinden kaldırmak zorunda kalmıştı.
Garandere'nin "Doğanın altın iksiri" gibi cezbedici cümleler ve "Heraklia Premium Series, 933 yüksek polifenol" etiketleriyle tüketiciyi aldatıyor.