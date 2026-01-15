İBB'deki narko-sapkın ağa girildi! "İmamoğlu'nun yasak aşkı" denilen Derya Çayırgan gözaltına alındı | 12 şüpheli yakalandı

Rabia Karaca,itirafında bulundu.Çayırgan'ın sadece İmamoğlu'na ait olduğunu söyleyen Karaca,ifadelerini kullandı.





DERYA ÇAYIRGAN GÖZALTINA ALINDI



Devam eden uyuşturucu soruşturması kapsamında "İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu Derya Çayırgan ve 12 şüpheli gözaltına alındı.



TORBACILAR DA YAKALANDI



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Çayırgan'ın yanı sıra uyuşturucu satışı yapan kişiler de alındı.