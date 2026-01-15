İBB'deki narko-sapkın ağa girildi! "İmamoğlu'nun yasak aşkı" denilen Derya Çayırgan gözaltına alındı | 12 şüpheli yakalandı
İBB'deki narko-sapkın ağ ve Ekrem İmamoğlu'nun günah jetinde dönen organize seks ve kumar trafiği deşifre oldu. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Rabia Karaca'nın telefonundan çıkanlar soruşturmayı derinleştirdi. Karaca'nın Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş'in uyuşturucu partilerini anlatması ve Derya Çayırgan'ın Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğunu beyan ettiği açıklamalar dosyaya girdi. Sürece müteakip Derya Çayırgan ve torbacıların yer aldığı 13 şüğheli gözaltına alındı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operassyonları İBB'deki uyuşturucu, kumar ve fuhuş ağını deşifre etti.
Tutuklu bulunan Rabia Karaca'nın telefonundan Ekrem İmamoğlu'nun jetindeki alem görüntüleri ve kumar seyahatleri çıktı. İmamoğlu'nun A Takımı'nın uyuşturucu ve eskort partileri düzenlendiği iddia edildi.
Konuya ilişkin itiraf ve görüntüler dosyaya girdi.
"DERYA, EKREM'İN SEVGİLİSİYDİ! SADECE ONA AİTTİ"
Rabia Karaca,"Derya Çayırgan Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisiydi. Ben de Murat'ın sevgilisiydim o zaman" itirafında bulundu.
Çayırgan'ın sadece İmamoğlu'na ait olduğunu söyleyen Karaca, "İmamoğlu ona bakar bir şekilde ödemelerini ulaştırırdı. Fatih Keleş Derya Çayırgan'ı daha iyi tanır" ifadelerini kullandı.
DERYA ÇAYIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Devam eden uyuşturucu soruşturması kapsamında "İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu Derya Çayırgan ve 12 şüpheli gözaltına alındı.
TORBACILAR DA YAKALANDI
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Çayırgan'ın yanı sıra uyuşturucu satışı yapan kişiler de alındı.
DERYA ÇAYIRGAN: TELEFONUMDAKİ EN ÜNLÜ KİŞİ İMAMOĞLU
Bilindiği üzere geride bıraktığımız aylarda Ekrem İmamoğlu'nun Dilek İmamoğlu'nu Derya Çayırgan ile aldattığı iddiaları sosyal medyada çokça konuşulmuştu.
Dahası Derya Çayırgan'ın "Telefonumda kayıtlı en ünlü siyasetçi Ekrem İmamoğlu'dur" şeklinde verdiği beyan da unutulmuyor.