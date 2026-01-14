Milan’ın Fransız golcüsü Nkunku’nun gelmesi imkansız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Tedesco, Milan forması giyen Christopher Nkunku'nun Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili de "Christopher'in, şu anda Türkiye'ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum" dedi. Genç çalıştırıcı, Skriniar ile ilgili çıkan transfer haberleri için de "Onu bırakmıyorum" dedi.

JAYDEN VE DURAN PFDK'LIK

Jayden Oosterwolde ve Jhon Duran, Galatasaray derbisi sonrası sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Lemina da PFDK'lık oldu.