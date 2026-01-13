Trabzonspor Hacken’li Silas Sinan Andersen için kolları sıvadı!

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına sayılı günler kala Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo- Mavililer'in, ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak adına İsveç Ligi ekiplerinden Hacken'de forma giyen Silas Sinan Andersen için harekete geçtiği ileri sürüldü. Edinilen bilgilere göre Trabzonspor yönetimi, 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu için kulübü Hacken ile resmi temaslara başladı. Asıl mevkisi ön libero (6 numara) olan Andersen'in güçlü fiziği, oyun görüşü ve top kullanma becerisiyle teknik heyetin dikkatini çektiği ifade ediliyor. Türk bir baba ile Danimarkalı bir annenin oğlu olan 1.90 boyundaki Silas Sinan Andersen, bu sezon Hacken formasıyla İsveç Ligi'nde 26 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

