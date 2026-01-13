PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor Hacken’li Silas Sinan Andersen için kolları sıvadı!

Trabzonspor, İsveç ekibi Hacken’de forma giyen 21 yaşındaki Silas Sinan Andersen’i transfer gündemine aldı. Fırtına’nın Türk kökenli Danimarkalı genç oyuncu için resmi temaslara başladığı öne sürüldü

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2026
Trabzonspor Hacken’li Silas Sinan Andersen için kolları sıvadı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına sayılı günler kala Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo- Mavililer'in, ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak adına İsveç Ligi ekiplerinden Hacken'de forma giyen Silas Sinan Andersen için harekete geçtiği ileri sürüldü. Edinilen bilgilere göre Trabzonspor yönetimi, 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu için kulübü Hacken ile resmi temaslara başladı. Asıl mevkisi ön libero (6 numara) olan Andersen'in güçlü fiziği, oyun görüşü ve top kullanma becerisiyle teknik heyetin dikkatini çektiği ifade ediliyor. Türk bir baba ile Danimarkalı bir annenin oğlu olan 1.90 boyundaki Silas Sinan Andersen, bu sezon Hacken formasıyla İsveç Ligi'nde 26 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! 1.500 TL’lik artış gündemde
Valiliklerden peş peşe duyurular geldi! İşte 13 Ocak 2026 Salı günü kar tatili ilan edilen iller...
A.B.İ
Türkiye’den Suriye mesajı: Bir ülkede iki ordu olmaz
Suriye ordusundan Halep’in doğusuna takviye birlik! YPG/SDG’nin olası hamlesine sert karşılık vurgusu
Terör örgütü SDG/YPG’nin kirli oyunu: Sahada mağlubiyet masada propaganda!
Türk Telekom
Şeyh Maksud Mahallesi’nde teröristlerin yeraltındaki yuvaları görüntülendi! Vinçli mekanizma ile iniliyor...
CHP’de baş benim kavgası büyüyor! Adaylığım devam ediyor resti: İmamoğlu’nun Özel rahatsızlığı ve Mansur Yavaş’ın hazırlığı
Kandil süreci bozmak için SDG’deki piyonunu sahaya sürdü! Sipan Hemo masayı devirip Türkiye’ye iftira attı | Abdi - Cemil Bayık kavgası
Uyuşturucu ve fuhuş ağı çözülüyor! Kasım Garipoğlu’nun şoförü etkin pişmanlıkla itirafçı olacak: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
D&R KİTAP
GençLig 2026 lansmanı gerçekleştirildi: Hedef 60 bin lise öğrencisi
Güllü’nün yeni videosunu oğlu Tuğberk paylaştı! Becerdim öğrendim...
Koltuk için vatan pazarlığı: Pehlevi ve Machado’dan Trump’a sadakat yarışı!
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun A takımıyla aynı jetten çıkan ünlüler hakkında karar!
Avustralya’da 16 yaş altına sosyal medya yasaklandı! 550 bin hesap kapatıldı: Sırada Türkiye var
Galatasaray’dan transferde çifte sürpriz!
CANLI | İran’da 3 günlük yas ilan edildi! Halk protestolara karşı hükümete destek için sokağa indi
Gazze için çıt çıkarmayanlar İran’daki ateşe benzin döktü! Hadise ve Gülben Ergen İsrail destekli kaosa arka çıktı