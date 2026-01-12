PODCAST CANLI YAYIN
Sarı-kırmızılılar’dan güçlü santrfor operasyonu: Promise David sürprizi

Okan Buruk’un Promise David’i Osimhen’in boşluğunu dolduracak bir yıldız olarak olarak değerlendirdiği öne sürüldü. Cimbom’un şampiyonluk yarışında gücüne güç katacak genç star için transferde vitesi yükseltiği de iddia edildi.

Giriş Tarihi :12 Ocak 2026
Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, santrfor hattı için rotasını Belçika'ya çevirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın, Union Saint-Gilloise forması giyen Promise David ile yakından ilgilendiği öğrenildi. 24 yaşındaki golcünün güncel piyasa değerinin 13 milyon euro olması dikkat çekerken, oyuncunun özelliklerinin teknik direktör Okan Buruk'un aradığı profile birebir uyduğu ifade ediliyor. Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle öne çıkan Promise David, Galatasaray'da Victor Osimhen'e alternatif olabilecek bir isim olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ GELİŞME OLABİLİR

Uzun ve zorlu lig maratonunda şampiyonluk hedefini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, forvet hattında hem genç hem de fizik gücü yüksek bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Yönetimin, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının da etkisiyle net ve güvenilir bir santrfor transferi yapılması konusunda görüş birliği içinde olduğu belirtilirken, bu doğrultuda çalışmaların hız kesmeden devam ettiği aktarıldı. David için bu hafta önemli gelişmelerin yaşanabileceği öne sürüldü.

OSIMHEN FARKI

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbilerindeki sonuçları, sahadaki golcü tercihlerine göre dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Osimhen'in oynadığı dört derbide Galatasaray, 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak önemli bir istikrar yakaladı. Buna karşın Aslan, Icardi'nin oynadığı son dört Fenerbahçe maçında galibiyet elde edemedi.

Union SG kariyerinde istikrarlı bir grafik çizen Kanadalı Promise David, Belçika temsilcisiyle çıktığı 68 maçta 36 gol atıp 5 asistlik katkı sağladı. Genç forvet, aynı zamanda milli takım formasını da 8 kez giyerek uluslararası deneyim kazandı.

