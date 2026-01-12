Hollandalı sol kanat Noa Lang Galatasaray ve Beşiktaş’ın radarına girdi!

İtalyan medyasından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, 26 yaşındaki Noa Lang'ın Napoli'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın, Hollandalı sol kanat oyuncusu Lang ile ilgilendikleri ve yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettikleri yazıldı. Napoli formasıyla bu sezon 23 maçta süre bulan Lang, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Napoli, Hollandalı futbolcuyu yaz transfer döneminde 25 milyon euro bonservisle PSV Eindhoven'dan almıştı.



ARROYO: BANA FIRSAT VERİLMEDİ

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Keny Arroyo, "Beşiktaş'a gittiğim için pişman değilim, ama bir şekilde yanlış bir adım olduğunu düşünüyorum. Bir futbolcunun işi sahada performans göstermektir ve bana fırsat verilmedi. Ayrıca teknik direktörle bazı sorunlar yaşadım; kendisi benim disiplinsiz olduğumu söyledi ama bu doğru değildi" diye konuştu.