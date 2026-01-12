PODCAST CANLI YAYIN
Hollandalı sol kanat Noa Lang Galatasaray ve Beşiktaş'ın radarına girdi!

İtalyan medyası, Napoli forması giyen Noa Lang için iki Süper Lig devi Beşiktaş ve G.Saray’ın yarış halinde olduğunu yazdı.

Giriş Tarihi :12 Ocak 2026
İtalyan medyasından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, 26 yaşındaki Noa Lang'ın Napoli'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın, Hollandalı sol kanat oyuncusu Lang ile ilgilendikleri ve yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettikleri yazıldı. Napoli formasıyla bu sezon 23 maçta süre bulan Lang, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Napoli, Hollandalı futbolcuyu yaz transfer döneminde 25 milyon euro bonservisle PSV Eindhoven'dan almıştı.


ARROYO: BANA FIRSAT VERİLMEDİ

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Keny Arroyo, "Beşiktaş'a gittiğim için pişman değilim, ama bir şekilde yanlış bir adım olduğunu düşünüyorum. Bir futbolcunun işi sahada performans göstermektir ve bana fırsat verilmedi. Ayrıca teknik direktörle bazı sorunlar yaşadım; kendisi benim disiplinsiz olduğumu söyledi ama bu doğru değildi" diye konuştu.

12 Ocak 2026 Pazartesi kar tatili olan iller: İstanbul’da okullar tatil edildi!
Memura 3’lü kazanç! Maaşlarla birlikte aile yardımı da artacak
Tahran’da sokaklar karıştı! Kirli hesaplar ortaya çıktı: İran sokaklarında CIA ajanları cirit atıyor
Başkan Erdoğan’dan Hane İslam Eserleri Sergisi’nde net mesaj! 3 çocuk çağrısını yineledi: Bu neslin artması lazım
Trump Gröndland’ı işgal etmek için özel plan istedi! Müttefikler alarma geçti
YPG/SDG sahada çöktü DEM Parti devreye girdi: Ankara’ya skandal çağrı
Kim Milyoner Olmak İster’de Afyonkarahisarlı Pala Dayı Oktay Kaynarca’ya benzerliğiyle gündem oldu
Önce Venezuela sonra Küba! Trump’tan Havana’ya açık tehdit! Son şansınız masaya oturmak
Maduro operasyonunda hayalet silah iddiası: kafamın içi patlıyor sandım!
Kartal’da İETT otobüsü duvara çarptı! 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Kandil Halep’i karıştırırken İmralı sekreteryası İsrail’e göz kırptı! Çetin Arkaş ile Veysi Aktaş’tan organize sabotaj
Hem operasyona karşı hem de vicdana: Ruşen Çakır’ın skandallar zinciri bitmiyor
Uyuşturucu ağı İBB’ye sıçradı! İmamoğlu’nun Londra’ya milyonlar kaçırdığı jetteki ünlüler sorguda: Villada ve yatta SİSTEM partileri
İstanbul’da sağanak, fırtına, dolu! Balkon çöktü ağaçlar devrildi: Peş peşe kaza haberleri ve kar uyarısı
Emekliye yüksek promosyon: 60 bin liraya kadar avantaj | 2026 banka banka ödeme listesi
TOKİ Tunceli kura sonuçları açıklandı: 1.895 konut için asil ve yedek liste
Süper Kupa sevinci gölgede kalacak! Fenerbahçe transferde mutlu son yakın
