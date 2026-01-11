Maduro operasyonunda "hayalet" silah iddiası: "kafamın içi patlıyor sandım!"
Maduro’ya bağlı Venezuela askerleri, operasyon günü yaşananları anlattı. Askerler, kullanılan “ses dalgası” olduğu iddia edilen silahın ardından ayakta duramaz hale geldiklerini, burun kanaması ve kan kusma vakalarının yaşandığını, birçok personelin yere yığıldığını söyledi.
ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ülkesinden kaçırmak amacıyla 3 Ocak'ta düzenlediği operasyona ilişkin ortaya atılan iddialar, uluslararası hukuk ve savaş yöntemleri açısından ciddi soru işaretleri doğurdu.
Beyaz Saray basın sözcüsünün cumartesi günü X platformunda paylaştığı ve doğruluğu bağımsız kaynaklarca teyit edilemeyen bir görgü tanığı ifadesinde, ABD güçlerinin operasyon sırasında Venezuelalı askerleri etkisiz hale getirmek için "gizemli" ve yüksek etkili bir silah kullandığı öne sürüldü.
"RADARLAR KAPANDI, İHA'LAR BELİRDİ"
Görgü tanığının anlatımına göre, operasyon öncesinde Venezuela savunma sistemleri ani şekilde devre dışı bırakıldı.
"Nöbetteydik, ama aniden tüm radar sistemlerimiz hiçbir açıklama yapılmadan kapandı," diyen görevli, hemen ardından mevzilerinin üzerinden çok sayıda insansız hava aracının geçtiğini söyledi. "Sonra gördüğümüz şey, mevzilerimizin üzerinden uçan çok sayıda insansız hava aracıydı. Nasıl tepki vereceğimizi bilemedik."
20 ASKERLİK ABD BİRLİĞİ, YÜZLERCE KİŞİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ İDDİASI
Görgü tanığına göre, birkaç dakika içinde "sekiz taneden az" helikopter bölgeye indi ve yalnızca yaklaşık 20 ABD askeri konuşlandırıldı. Ancak bu sınırlı gücün, alışılmış silahların çok ötesinde teknolojilerle donatıldığı ileri sürüldü.
"Teknolojik olarak çok gelişmişlerdi," diyen görevli, "Daha önce karşılaştığımız hiçbir şeye benzemiyorlardı." ifadelerini kullandı.
"BU BİR ÇATIŞMA DEĞİL, KATLİAMDI"
Yaşananları bir savaş olarak değil, tek taraflı bir güç gösterisi olarak tanımlayan güvenlik görevlisi, sayısal üstünlüğün hiçbir anlam ifade etmediğini savundu.
"Yüzlerce kişiydik ama hiç şansımız yoktu," diyen görevli, "O kadar isabetli ve hızlı ateş ediyorlardı ki, her askerin dakikada 300 mermi ateş ettiğini hissettim." şeklinde konuştu.
TANIMLANAMAYAN SİLAH: "YOĞUN BİR SES DALGASI GİBİ"
Ancak görgü tanığının anlatımında en dikkat çekici bölüm, operasyon sırasında kullanılan ve tanımı yapılamayan silaha ilişkin oldu.
"Bir noktada, bir şey fırlattılar; nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum," diyen görevli, "Çok yoğun bir ses dalgası gibiydi. Birdenbire kafamın içten içe patladığını hissettim." ifadelerini kullandı.
"HEPİMİZİN BURNU KANADI, AYAĞA KALKAMADIK"
Görgü tanığına göre, söz konusu silahın etkileri anında ortaya çıktı.
"Hepimizin burnu kanamaya başladı," diyen görevli, "Bazıları kan kusuyordu. Yere yığıldık, hareket edemez hale geldik. O ses dalgasından sonra ya da her neyse ayağa bile kalkamadık." dedi.
BEYAZ SARAY SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Beyaz Saray, Karoline Leavitt'in "Ne yapıyorsanız bırakın ve bunu okuyun..." başlığıyla paylaştığı gönderinin, iddiaların doğruluğunu teyit edip etmediğine ilişkin sorulara yanıt vermedi.