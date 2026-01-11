Maduro operasyonunda "hayalet" silah iddiası: "kafamın içi patlıyor sandım!"

Beyaz Saray basın sözcüsünün cumartesi günü X platformunda paylaştığı ve doğruluğu bağımsız kaynaklarca teyit edilemeyen bir görgü tanığı ifadesinde, ABD güçlerinin operasyon sırasında Venezuelalı askerleri etkisiz hale getirmek için "gizemli" ve yüksek etkili bir silah kullandığı öne sürüldü.

"Nöbetteydik, ama aniden tüm radar sistemlerimiz hiçbir açıklama yapılmadan kapandı," diyen görevli, hemen ardından mevzilerinin üzerinden çok sayıda insansız hava aracının geçtiğini söyledi. "Sonra gördüğümüz şey, mevzilerimizin üzerinden uçan çok sayıda insansız hava aracıydı. Nasıl tepki vereceğimizi bilemedik."

20 ASKERLİK ABD BİRLİĞİ, YÜZLERCE KİŞİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ İDDİASI

Görgü tanığına göre, birkaç dakika içinde "sekiz taneden az" helikopter bölgeye indi ve yalnızca yaklaşık 20 ABD askeri konuşlandırıldı. Ancak bu sınırlı gücün, alışılmış silahların çok ötesinde teknolojilerle donatıldığı ileri sürüldü.

"Teknolojik olarak çok gelişmişlerdi," diyen görevli, "Daha önce karşılaştığımız hiçbir şeye benzemiyorlardı." ifadelerini kullandı.