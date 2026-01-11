YPG/SDG sahada çöktü DEM Parti devreye girdi: Ankara’ya skandal çağrı

TSK'YA SKANDAL TEHDİT Suriye'nin geleceğini terör örgütünün direnişine bağlayan Hatimoğulları, Milli Savunma Bakanlığı'na seslenerek haddini aşan şu ifadeleri kullandı: "Gerilimi tırmandıran söylemlerden derhal vazgeçin. Yapılan açıklamalar bu saldırıları teşvik etmektedir. Suriye hakkında kurulan her sorumsuz cümle, Şeyh Maksud ve Eşrefiye'ye bomba ve mermi olarak geri dönüyor."

BAKIRHAN'DAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NA: "DİPLOMAT MISINIZ, ASKER Mİ?" Toplantıda söz alan Tuncer Bakırhan ise Türkiye'nin dış politikasını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı doğrudan hedef aldı. Fidan'ın kararlı duruşunu eleştiren Bakırhan, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 'ya güç görecekler ya güç tehdidi' şeklindeki ifadeleri, diplomasinin değil, çatışma siyasetinin dilidir. Soruyoruz: Siz bir diplomat mısınız, yoksa asker misiniz? Siz diplomasi koridorlarından mı yoksa Şara'nın yönettiği operasyon odasından mı konuşuyorsunuz?" diyerek devletin güvenlik bürokrasisine saldırdı.

KÜSTAH ÖNERİ: "SDG YÖNETİCİLERİNİ ANKARA'YA DAVET EDİN" Türkiye'nin terörle mücadelesini "çözüm sürecine darbe" olarak nitelendiren Bakırhan, terör örgütü liderlerinin Ankara'da ağırlanması gerektiğini savunacak kadar ileri gitti: "Halep'te çözümü baltalarsak Ankara'daki çözümü de baltalarız niyeti var burada. Oysa çözüm mümkündür ve ortadadır. Ne yapmak lazım? SDG yöneticilerini Ankara'ya davet edin. Bir Masada oturun. Görüşün. Konuşun. Çözümü birlikte arayın."