Memura 3’lü kazanç! Maaşlarla birlikte aile yardımı da artacak
Memurlar zamlı maaşlarını bu hafta alacak. Hem maaşlar hem ek ödemeler zamlı verilecek. İki çocuklu memura 4 bin 542 lira aile yardımı ödenirken, hesaplara bu ay en az 61 bin 890 lira yatırılacak. Toplu sözleşme ikramiyesi de 982 lira oldu...
Yaklaşık 4 milyon memur yeni yıla yeni gelirlerle başlıyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla bu ay kazançların ne kadar artacağı belli oldu. Memur maaşları yüzde 18.6 zam ve bin lira taban aylık artışı yansıtılarak yeniden hesaplanırken, maaşların yanı sıra ek ödemeler de zamlandı.
2 ÇOCUKLUYA 4.542 TL
Memurlara her ay verilen aile yardımı bu ay zamlanan ek ödemelerin başında yer aldı. Ocak zammıyla memurlara çalışmayan eşleri için verilen eş yardımı 2 bin 659 lira 89 kuruştan 3 bin 154 lira 63 kuruşa çıktı. Çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 585,11 liradan 693,94 liraya, 6 yaş üstü için 292,55 liradan 346,97 liraya yükseldi. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aile yardımı ödemesi böylece aylık 3 bin 810 lira 11 kuruştan 4 bin 542 lira 51 kuruşa ulaştı.
ENGELLİDE % 60 ARTIRIMLI
Memurların çocuk yardımı, eğer çocuk engelliyse yüzde 50 artırımlı ödeniyordu. Yeni toplu sözleşme döneminde yüzde 60 artırımlı verilecek. Buna göre, engelli çocuk yardımı 6 yaş altı için 877,65 liradan bin 110 lira 30 kuruşa, 6 yaş üstü için 438,83 liradan 555,15 liraya yükseldi.
EN AZ 61.890 TL
Hem maaşların hem aile yardımının zamlanmasıyla en düşük memur aylığı 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya çıktı. Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir öğretmen (1/4) 73 bin 368, uzman öğretmen (1/4) 81 bin 219, polis (8/1) 81 bin 617, hemşire (5/1) 74 bin 770 lira almaya başlayacak. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta hesaplarında görecek. Zam 1 Ocak itibariyle yürürlüğe gireceği için maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da memurların hesaplarına yatırılacak.
EMEKLİ DOKTORA DA YENİ EK ÖDEME
Memur maaşlarındaki üçlü artış memur emeklilerinin de Ocak aylıklarına yansıtıldı. Zamlı maaş her ay verilen yüzde 4 oranındaki ek ödemeyi de yükseltti. Memur emeklilerinde en düşük aylık ek ödeme dahil 27 bin 772 liraya çıktı. Ayrıca Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla değişti. Uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 23 bin 404 liradan 27 bin 757, uzman doktorların ödemesi de 30 bin 425 liradan 36 bin 84 liraya çıktı.
İKRAMİYE YÜKSELDİ
Memur maaş katsayısındaki artış kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıdı. Aylık olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi 827,33 liradan 981,22 liraya ulaştı.