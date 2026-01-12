Memura 3’lü kazanç! Maaşlarla birlikte aile yardımı da artacak

Türk Lirası (AA)

EN AZ 61.890 TL

Hem maaşların hem aile yardımının zamlanmasıyla en düşük memur aylığı 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya çıktı. Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir öğretmen (1/4) 73 bin 368, uzman öğretmen (1/4) 81 bin 219, polis (8/1) 81 bin 617, hemşire (5/1) 74 bin 770 lira almaya başlayacak. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta hesaplarında görecek. Zam 1 Ocak itibariyle yürürlüğe gireceği için maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da memurların hesaplarına yatırılacak.