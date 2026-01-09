Fenerbahçe'ye bir stoper bir golcü! Transferde 2 imza yakın

ERTAN TORUNOĞULLARI: "SABIRLA SAVAŞAN TAKIMI KURACAĞIZ" İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Ertan Torunoğulları, Başkan Sadettin Saran'ın çizdiği vizyona vurgu yaparak, sahada sonuna kadar mücadele eden bir takım inşa ettiklerini belirtti. Torunoğulları, Matteo Guendouzi'nin bu yapının önemli bir parçası olacağına inandıklarını ifade ederek, sabırla camianın hayal ettiği savaşçı kimliğe sahip takımın kurulacağını söyledi.

DEVİN ÖZEK: "GUENDOUZI GERÇEK BİR SAVAŞÇI" Sportif Direktör Devin Özek ise, transfer döneminin başında Guendouzi kalitesinde bir oyuncuyla sözleşme imzalamanın büyük mutluluk olduğunu dile getirdi. Özek, Fransız futbolcunun sahada kulüp, takım ve taraftar için her şeyini veren bir karaktere sahip olduğunu, üst düzey mantalitesiyle uzun yıllar Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

GUENDOUZI: "FENERBAHÇE DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİ" Yeni transfer Mattéo Guendouzi ise imza sonrası yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye geldiği için büyük gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Bu transferin kendisi ve ailesi için çok özel bir gün olduğunu ifade eden Fransız yıldız, sürecin kolay olmadığını ancak ilk andan itibaren sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istediğini dile getirdi.

Guendouzi, Fenerbahçe'nin çok büyük bir tarihe ve taraftar gücüne sahip olduğunu vurgulayarak, taraftarın oluşturduğu atmosferin farkında olduğunu ve onların önünde ilk maçına çıkmak için sabırsızlandığını belirtti.