Fenerbahçe'ye bir stoper bir golcü! Transferde 2 imza yakın
Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, transfer mesaisini sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Diogo Leite için devreye girerken Amine Gouiri konusunda da değerlendirme aşamasında. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Domenico Tedesco ile şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Kanarya'nın gündeminde iki yıldız daha var.
İRFAN CAN KAHVECİ KASIMPAŞA'YA KİRALANDI
Fenerbahçe'de ara transfer döneminde sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte geleceği merak edilen isimlerden biri olan İrfan Can Kahveci, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'ya kiralandı.
KADRO DIŞI KALMIŞTI
Fenerbahçe'de bir süredir kadroda düşünülmeyen ve kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin geleceği belirsizliğini koruyordu. Tecrübeli futbolcu için karar netleşirken, oyuncunun sezon sonuna kadar Süper Lig'de forma giyeceği açıklandı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe Kulübü, transferi resmi kanallar aracılığıyla duyurdu. Yapılan açıklamada İrfan Can Kahveci'nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığı bildirildi ve futbolcuya başarı dilekleri iletildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel A Takım oyuncularından İrfan Can Kahveci'nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığı belirtilirken, oyuncuya ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak ve başarılı bir sezon temennisinde bulunuldu.
İMZAYI ATTI
Bu gelişmeyle birlikte İrfan Can Kahveci, sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa forması giyecek. Transferin, oyuncunun düzenli forma şansı bulması ve yeniden ritim kazanması adına önemli bir fırsat olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.
MERT GÜNOK'U YENİDEN KADROSUNA KATTI
Fenerbahçe, altyapısından yetişen milli kaleci Mert Günok'u yeniden kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Tecrübeli file bekçisi, kulüp binasında düzenlenen törenle kendisini 2.5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
İMZA TÖRENİ YAPILDI
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, altyapıdan yetişip uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giyen Mert Günok'un yeniden yuvaya döndüğü belirtildi. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Futbol Şubesi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktör Devin Özek katıldı.
"MERT'İN GERİ DÖNMESİ HEPİMİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ"
İmzaların ardından konuşan Ertan Torunoğulları, Mert Günok'un Fenerbahçe camiasının bir evladı olduğunu vurgulayarak, 10 yaşında kulübe geldiğini ve 15 yıl boyunca görev aldığını hatırlattı. Kısa bir ayrılığın ardından yeniden yuvaya dönmesinin camiada büyük mutluluk yarattığını ifade eden Torunoğulları, teknik heyetin de Mert'i kadroda görmek istediğini ve Samandıra'da ağabeylik yapacak karakterde bir kaleci olduğunu söyledi. Torunoğulları ayrıca transfer döneminin sürdüğünü ve kadroya yeni takviyelerin devam edeceğini dile getirdi.
DEVİN ÖZEK'TEN HOŞ GELDİN MESAJI
Sportif Direktör Devin Özek ise törende yaptığı kısa açıklamada, Mert Günok'u yeniden ailelerinin bir parçası olarak görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, başarılı bir dönem geçirmeyi temenni etti.
"BU FORMAYI YENİDEN GİYMEK ÇOK DUYGUSAL"
Yeniden sarı-lacivertli formayı giyecek olmanın kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını söyleyen Mert Günok, kulübe döndüğü ilk andan itibaren yoğun duygular yaşadığını ifade etti. Forma numarası tercihine de değinen tecrübeli kaleci, daha önce birçok başarı yaşadığı 34 numarayı yeniden giymek istediğini ve bu numaranın kendisi için uğurlu olduğuna inandığını söyledi. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına olan inancını da dile getirdi.
TARAFTARA MESAJ
Taraftarlara da özel bir parantez açan Mert Günok, her zaman kendisine duyulan sevgiyi hissettiğini, Kadıköy'de büyüdüğünü ve Fenerbahçe ile bağının hiçbir zaman kopmadığını vurguladı. Yeniden bu atmosferi yaşayacak olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.
FENERBAHÇE'DEN VİDEOLU PAYLAŞIM
Mert Günok'un transferinin ardından Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesaplarından videolu bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Zaman birçok şeyi değiştirir ama ait olduğun yeri değiştiremez" ifadelerine yer verildi.
FENERBAHÇE MATTEO GUENDOUZI'Yİ RESMEN AÇIKLADI
Fenerbahçe, Fransız orta saha Mattéo Guendouzi ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, 26 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katarak ara transfer döneminde önemli bir hamle gerçekleştirdi.
Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktör Devin Özek katıldı.
ERTAN TORUNOĞULLARI: "SABIRLA SAVAŞAN TAKIMI KURACAĞIZ"
İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Ertan Torunoğulları, Başkan Sadettin Saran'ın çizdiği vizyona vurgu yaparak, sahada sonuna kadar mücadele eden bir takım inşa ettiklerini belirtti. Torunoğulları, Matteo Guendouzi'nin bu yapının önemli bir parçası olacağına inandıklarını ifade ederek, sabırla camianın hayal ettiği savaşçı kimliğe sahip takımın kurulacağını söyledi.
DEVİN ÖZEK: "GUENDOUZI GERÇEK BİR SAVAŞÇI"
Sportif Direktör Devin Özek ise, transfer döneminin başında Guendouzi kalitesinde bir oyuncuyla sözleşme imzalamanın büyük mutluluk olduğunu dile getirdi. Özek, Fransız futbolcunun sahada kulüp, takım ve taraftar için her şeyini veren bir karaktere sahip olduğunu, üst düzey mantalitesiyle uzun yıllar Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını vurguladı.
GUENDOUZI: "FENERBAHÇE DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİ"
Yeni transfer Mattéo Guendouzi ise imza sonrası yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye geldiği için büyük gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Bu transferin kendisi ve ailesi için çok özel bir gün olduğunu ifade eden Fransız yıldız, sürecin kolay olmadığını ancak ilk andan itibaren sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istediğini dile getirdi.
Guendouzi, Fenerbahçe'nin çok büyük bir tarihe ve taraftar gücüne sahip olduğunu vurgulayarak, taraftarın oluşturduğu atmosferin farkında olduğunu ve onların önünde ilk maçına çıkmak için sabırsızlandığını belirtti.
"GEREKİRSE SAHADA HER ŞEYİMİ VERİRİM"
Taraftarlara da özel bir parantez açan Guendouzi, sosyal medyada aldığı destek mesajları için teşekkür ederek, gerekirse sahada her şeyini vermeye hazır olduğunu söyledi. Fransız futbolcu, 12 yıl aradan sonra lig şampiyonluğunu birlikte kazanmayı hedeflediklerini ve takım, taraftar ile teknik heyetle birlikte büyük başarılara ulaşmak istediklerini ifade etti.
FENERBAHÇE'DEN STOPER HAMLESİ
Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, hücum hattına yaptığı takviyelerin ardından savunma hattını güçlendirmek için rotasını Almanya'ya çevirdi.
MUSABA VE GUENDOUZI SONRASI YENİ HEDEF
Transfer perdesini Samsunspor'dan Anthony Musaba ile açan, ardından Lazio'nun yıldız orta sahası Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, bu kez stoper transferi için düğmeye bastı.
DIOGO LEITE GÜNDEMDE
Sarı-lacivertlilerin savunma için belirlediği ilk isim, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin forması giyen Portekizli stoper Diogo Leite oldu. Yönetim, 26 yaşındaki savunmacıyı listenin ilk sırasına yazdı.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Union Berlin ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Diogo Leite için Fenerbahçe'nin, cüzi bir bonservis bedeli ödemeyi planladığı öğrenildi. Sarı-lacivertli kurmayların, hafta sonunu tamamen bu transfer görüşmelerine ayıracağı ifade ediliyor.
OYUNCU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Diogo Leite ile büyük oranda anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, Alman kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Union Berlin'in onay vermesi halinde Portekizli savunmacının İstanbul'a getirilmesi ve sağlık kontrollerinin ardından 4.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise sarı-lacivertliler listedeki alternatif isimlere yönelecek.
HEDEF ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TAMAMLAMAK
Fenerbahçe cephesi, stoper transferini önümüzdeki hafta bitirmeyi hedefliyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunma hattına net bir takviye yapılması planlanıyor.
7 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU
Futbola Leixoes altyapısında başlayan Diogo Leite, ardından Porto altyapısına geçti. 2019 yılında Porto A Takımı'na yükselen Portekizli savunmacı, bir sezon Braga forması giydikten sonra 2022'de Union Berlin'e kiralandı. Alman kulübü, 2023 yılında 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek oyuncunun tapusunu aldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Diogo Leite, bu sezon Union Berlin formasıyla Bundesliga'da 11, DFB Pokal'da 2 olmak üzere toplam 13 maçta görev yaptı. 1170 dakika sahada kalan Portekizli stoper, bir asistlik katkı sağladı.
FENERBAHÇE'DE HÜCUM İÇİN YENİ İSİM
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda hücum hattında çok yönlü bir profile yönelen Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim girdi. Sarı-lacivertlilerin, Nkunku ve Lookman tarzı bir oyuncu arayışı kapsamında Amine Gouiri'nin önerildiği öğrenildi.
TEDESCO'NUN RAPORU BELİRLEYİCİ OLDU
Ara transfer döneminde forvet arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de, teknik direktör Domenico Tedesco'nun talepleri doğrultusunda çok yönlü hücum oyuncularına odaklanıldı. Bu kapsamda sarı-lacivertlilere, aynı zamanda ezeli rakip Galatasaray'ın da radarında olan Cezayirli futbolcu Amine Gouiri'nin önerildiği belirtildi.
GOUIRI GÜNDEMDE
Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Amine Gouiri'yi Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun gündemine taşıdı. 25 yaşındaki futbolcunun, teknik heyetin aradığı hücum profiline büyük ölçüde uyduğu ifade ediliyor.
PROFİLE BİREBİR UYUYOR
İtalyan teknik adamın, Christopher Nkunku ve Ademola Lookman benzeri; hem 9 numara hem de ikinci forvet rolünü üstlenebilecek, hücum hattında farklı pozisyonlarda oynayabilen bir isim istediği öğrenildi. Forvetin yanı sıra kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabilen Amine Gouiri'nin bu profile birebir uyduğu vurgulanıyor.
GALATASARAY DA TAKİPTE
Cezayirli yıldız için yalnızca Fenerbahçe değil, Galatasaray'ın da devrede olduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynaklar, Teknik Direktör Okan Buruk'un Gouiri'yi uzun süredir takip ettiğini ve kadrosunda görmek istediğini daha önce dile getirmişti.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR
Güncel piyasa değeri yaklaşık 28 milyon euro olarak gösterilen Amine Gouiri'nin, Ligue 1 ekiplerinden Olympique de Marseille ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor. Transferin kaderinin, kulüpler arasındaki temasların ardından netlik kazanması bekleniyor.