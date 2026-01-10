Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Ceylan ile poz verip duyurdu: Boşanmadılar!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’ın evliliği üzerindeki kara bulutlar dağıldı. 3,5 aylık evliliklerinde kriz yaşayan ve boşanma davası açmaya hazırlanan ikili, sürpriz bir kararla barıştı. Yasmin Erbil’den ise “Boşanmadılar” paylaşımı geldi.
Sarıyer'deki evlerinde sade bir törenle dünyaevine giren Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, evliliklerinde fikir ayrılıkları ve süregelen tartışmalar nedeniyle ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti.
Evlilik öncesinde mal ayrılığı esasına dayalı bir sözleşme imzalandığını ve tarafların nafaka ya da mal paylaşımı talebinde bulunamayacağı öne sürülmüştü.
🎥 CANLI YAYINDA BARIŞMA İLANI
Boşanma iddialarının ardından sosyal medyada birlikte yayın açan ikili, hayranlarına müjdeyi verdi. Gülseren Ceylan, "Barıştık evet evdeyim. Hayatta beni en çok seven insanın Mali olduğunu biliyorum" diyerek evine döndüğünü doğrularken; Mehmet Ali Erbil ise bu sözleri "Yes" diyerek onayladı.
📸 "KAVUŞTAY" PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
İlişkiye başından beri mesafeli duruşuyla bilinen Yasmin Erbil, bu kez herkesi şaşırttı. Babasının eşi Gülseren Ceylan ile yan yana verdiği pozu paylaşan Yasmin Erbil, fotoğrafa "Kavuştay (Boşanmadılar)" notunu düşerek kalp emojisi ekledi.
Bu paylaşım, "Aralarından su sızmıyor" yorumlarına neden oldu.
🛑 YASMİN ERBİL DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?
Yasmin Erbil, babasının kendisinden yaşça küçük kadınlarla olan birlikteliklerine karşı duruşunu daha önce şu sözlerle açıkça dile getirmişti:
- İnşallah Ayrılmışlardır: Yasmin Erbil, babası ve Gülseren Ceylan'ın sevgili olduğu dönemde çıkan ayrılık iddiaları sorulunca, "Hiç haberim yok. İnşallah ayrılmışlardır. Babama da söylüyorum olmaz diye ama dinlemiyor" ifadelerini kullanmıştı.
- Benden Küçük Olması Rahatsız Ediyor: Babasının genç sevgilileri hakkında, "Artık 27 oldum, 25 yaşında bir kız duyunca rahatsız olduğum oluyor" diyerek tepkisini göstermişti.
- Uzak Dururum: Yasmin Erbil ayrıca "Babam gibi insanlardan hoşlanmam, uzak dururum" demişti.