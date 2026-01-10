Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Ceylan ile poz verip duyurdu: Boşanmadılar!

Kaynak: Sosyal medya

🛑 YASMİN ERBİL DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Yasmin Erbil, babasının kendisinden yaşça küçük kadınlarla olan birlikteliklerine karşı duruşunu daha önce şu sözlerle açıkça dile getirmişti:

- İnşallah Ayrılmışlardır: Yasmin Erbil, babası ve Gülseren Ceylan'ın sevgili olduğu dönemde çıkan ayrılık iddiaları sorulunca, "Hiç haberim yok. İnşallah ayrılmışlardır. Babama da söylüyorum olmaz diye ama dinlemiyor" ifadelerini kullanmıştı.

- Benden Küçük Olması Rahatsız Ediyor: Babasının genç sevgilileri hakkında, "Artık 27 oldum, 25 yaşında bir kız duyunca rahatsız olduğum oluyor" diyerek tepkisini göstermişti.

- Uzak Dururum: Yasmin Erbil ayrıca "Babam gibi insanlardan hoşlanmam, uzak dururum" demişti.