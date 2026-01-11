Hem operasyona karşı hem de vicdana: Ruşen Çakır’ın skandallar zinciri bitmiyor

İddiaya göre Çakır, anahtarın kendisinde olduğunu kabul etmesine rağmen, "Banane, Maslak'tayım. İstiyorsa gelsin buradan alsın" diyerek geri getirmeyi reddetti. Balbay'ın, Karakuş'un parasız ve montsuz şekilde cezaevi önünde kaldığını hatırlatmasına rağmen Çakır'ın "Uğraşamam" diyerek telefonu kapattığı öne sürüldü.

4 SAAT SOĞUKTA BEKLETİLDİ

Evde kendisini bekleyen 1 ve 3 yaşındaki iki çocuğu bulunan Avukat Karakuş, yaklaşık dört saat boyunca soğukta beklemek zorunda kaldı. Anahtarına ancak akşam saatlerinde ulaşabildiğini belirten Karakuş, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Her gün ekranlarda hak, hukuk, adalet anlatan bu isimler, bir kadını soğukta ve çaresiz bırakırken hiç mi utanmıyor?"

Bir yandan Türkiye'nin terörle mücadelesini "bölünme" tehdidiyle eleştiren, diğer yandan bireysel bir mağduriyet karşısında sergilediği iddia edilen kayıtsız tavırla gündeme gelen Ruşen Çakır'a yönelik tepkiler giderek artıyor.