Kandil Halep'i karıştırırken İmralı sekreteryası İsrail'e göz kırptı! Çetin Arkas ile Veysi Aktaş'tan organize sabotaj

Veysi Aktaş, İsrail'in sözde Kürdistan'a ihtiyaç duyduğunu söyledi



"SÜREÇ BAŞARILI OLMAZSA İSRAİL'LE YOL YÜRÜRÜZ" MESAJI



Veysi Aktaş ise Türkiye'de süreci İsrail üzerinden tehdit etmeye kalkmaya kalktı.



"Eğer bu süreç başarıya gitmezse, Barış ve Demokratik Toplum Süreci nihayete ermezse Kürtler bir daha kolay kolay Türkiye ile beraber olamaz" diyen Aktaş İsrail'e göz kırptı. İsrail'in sözde Kürdistan'a ihtiyaç duyduğunu söyledi.



Veysi Aktaş sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:



Önderlik Proto-İsrail İsrail teorisini geliştirmişti. Orta Doğu'da bir İsrail için bir Türkiye Cumhuriyetine ihtiyaç vardı. Bir anlamda geçiş ya da bir köprü olarak kullanıldı. Bugün ise Önderlik post-İsrail gibi bir gelişmenin olduğunu söylüyor. Ne demektir post-İsrail? İsrail'in varlığını koruyabilmesi için bir Kürdistan'a ihtiyaç var. Ama kendi denetimde bir Kürdistan'a. Bu yüzden var olabilmesinin onunla ilişkisi demek Kürtlerin tümden artık Türkiye'yle önemli bir oranda ilişkisinin kesilmesi anlamına gelir. Bunu bir kesim çok iyi anladı ve Önderliğe geldiler.