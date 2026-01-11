Kartal'da İETT otobüsü duvara çarptı! 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri geldi. Kazada yaralandığı belirlenen otobüsün içindeki 6 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Fotoğraf (DHA)

İETT'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İETT'den yapılan yazılı açıklamada, Öztaş Ulaşım AŞ'ye ait bir özel halk otobüsünün Kartal'daki Çarşı Durağı mevkisinde saat 19.50'de yoldan çıktığı belirtildi. Otobüsün bir binaya çarptığı kaydedilen açıklamada, "Kaza sebebiyle özel halk otobüsü şoförü ve 5 yolcu yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kaza ile ilgili kurumumuzca ve adli makamlarca gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer