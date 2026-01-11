Kartal'da İETT otobüsü duvara çarptı! 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Kartal’da kontrolden çıkan İETT otobüsü duvara çarpınca facianın eşiğinden dönüldü. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu caddedeki binanın duvarına çarptı. Kazada yaralanan 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DUVARA ÇARPARAK DURDU
Kaza, saat 20.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 34 HO 3180 plakalı İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu caddedeki binanın duvarına çarparak durabildi.
6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri geldi. Kazada yaralandığı belirlenen otobüsün içindeki 6 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.
İETT'DEN AÇIKLAMA GELDİ
İETT'den yapılan yazılı açıklamada, Öztaş Ulaşım AŞ'ye ait bir özel halk otobüsünün Kartal'daki Çarşı Durağı mevkisinde saat 19.50'de yoldan çıktığı belirtildi. Otobüsün bir binaya çarptığı kaydedilen açıklamada, "Kaza sebebiyle özel halk otobüsü şoförü ve 5 yolcu yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kaza ile ilgili kurumumuzca ve adli makamlarca gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer