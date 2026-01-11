Trump'ın Grönland planına ABD ordusu isyan etti! "5 yaşında bir çocukla uğraşıyoruz"

Fotoğraf (AA) BAŞKA SEÇENEKLER VAR Askeri yetkililerin, Trump'ın dikkatini başka konulara çekmek amacıyla Rusya'nın hayalet filosunun engellenmesi ya da İran'a saldırı gibi "daha az tartışmalı" seçenekleri gündeme getirdiği öne sürüldü.

Fotoğraf (AA) "BAŞKASINA GİTMESİNİ İSTEMİYORUM" ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada, "Grönland'a Rusya veya Çin'in gitmesini istemiyoruz. Eğer Grönland'ı biz ele geçirmezsek Rusya veya Çin komşunuz olacak. Bu, olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.