Trump'ın Grönland planına ABD ordusu isyan etti! "5 yaşında bir çocukla uğraşıyoruz"
ABD Başkanı Donald Trump’ın, özel operasyon birliklerine Grönland’ın işgaline yönelik plan hazırlatmak istediği öne sürüldü. İngiliz basınına göre üst düzey ABD’li komutanlar, girişimin yasa dışı olacağı ve Kongre’den destek alamayacağı gerekçesiyle plana karşı çıktı. Trump'a yakın isimlerin onu Grönland'tan vazgeçirebilmek için Rusya ve İran'a yönelik operasyon yapmayı teklif ettikleri öne sürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, özel operasyon komutanlarına Grönland'ın işgaline yönelik bir plan hazırlamaları talimatı verdiği, ancak üst düzey askeri yetkililerin bu girişime karşı çıktığı öne sürüldü.
"MADURO'DAN SONRA CESARETLENDİ"
İngiliz Daily Mail gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'a yakın isimlerin, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesinin ardından cesaretlendiği ve "Rusya veya Çin harekete geçmeden önce Grönland'ın ele geçirilmesini istediği" iddia edildi.
Sürecin zorluğunu anlatan bir kaynak, askeri yetkililerin hissiyatını şu sözlerle aktardı"5 yaşında bir çocukla uğraşmaya benziyor diyorlar."
KONGRE DESTEĞİ ALAMAYACAK
Trump'ın Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığına (JSOC) işgal planı hazırlanması yönünde talimat verdiği ileri sürülen haberde, üst düzey askeri yetkililerin "yasa dışı olacağı ve Kongre'nin desteğini alamayacağı" gerekçesiyle söz konusu hamleye karşı çıktığı savunuldu.
BAŞKA SEÇENEKLER VAR
Askeri yetkililerin, Trump'ın dikkatini başka konulara çekmek amacıyla Rusya'nın hayalet filosunun engellenmesi ya da İran'a saldırı gibi "daha az tartışmalı" seçenekleri gündeme getirdiği öne sürüldü.
"BAŞKASINA GİTMESİNİ İSTEMİYORUM"
ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada, "Grönland'a Rusya veya Çin'in gitmesini istemiyoruz. Eğer Grönland'ı biz ele geçirmezsek Rusya veya Çin komşunuz olacak. Bu, olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.
NATO'NUN SONU GELEBİLİR
Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak'ta, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti. Frederiksen, Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." söylemini sert dille eleştirmişti.