F.Bahçeli taraftarlara dağıtılan yağmurlukların kalınlığı dikkat çekti

Süper Kupa finali öncesinde, fırtına ve yağış beklentisi tribünlere de yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Fenerbahçe yönetiminin dağıttığı 138 TL yağmurlukların sarı-lacivert renklerde, daha kalın ve dayanıklı yapıda olduğu görüldü. Galatasaray tribünlerinde ise şeffaf ve oldukça ince 30 TL değerindeki yağmurlukların dağıtılması dikkat çekti. yorumlar öne çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar ise rakiplerine göndermede bulunarak, kendi kulüplerinin dağıttığı yağmurlukları paylaşan görüntülere "Vizyon farkı" yorumları yaptı.

ARADA UÇURUM VAR

F.Bahçe'nin dağıttığı yağmurlukların tanesi 138 TL olurken G.Saray'ın dağıttığı yağmurluklar 30 TL'yi geçmedi.