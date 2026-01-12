PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

F.Bahçeli taraftarlara dağıtılan yağmurlukların kalınlığı dikkat çekti

Süper Kupa finali öncesi yağmurluk–poşet tartışması çıktı. F.Bahçe’nin renkli yağmurlukları “vizyon” yorumlarına yol açarken G.Saray tribünlerindeki ince ve şeffaf yağmurluklar sosyal medyada “poşet gibi” eleştirilerini getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2026
F.Bahçeli taraftarlara dağıtılan yağmurlukların kalınlığı dikkat çekti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Kupa finali öncesinde, fırtına ve yağış beklentisi tribünlere de yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Fenerbahçe yönetiminin dağıttığı 138 TL yağmurlukların sarı-lacivert renklerde, daha kalın ve dayanıklı yapıda olduğu görüldü. Galatasaray tribünlerinde ise şeffaf ve oldukça ince 30 TL değerindeki yağmurlukların dağıtılması dikkat çekti. yorumlar öne çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar ise rakiplerine göndermede bulunarak, kendi kulüplerinin dağıttığı yağmurlukları paylaşan görüntülere "Vizyon farkı" yorumları yaptı.

ARADA UÇURUM VAR

F.Bahçe'nin dağıttığı yağmurlukların tanesi 138 TL olurken G.Saray'ın dağıttığı yağmurluklar 30 TL'yi geçmedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
12 Ocak 2026 Pazartesi kar tatili olan iller: İstanbul’da okullar tatil edildi!
Memura 3’lü kazanç! Maaşlarla birlikte aile yardımı da artacak
A.B.İ.
Tahran’da sokaklar karıştı! Kirli hesaplar ortaya çıktı: İran sokaklarında CIA ajanları cirit atıyor
Başkan Erdoğan’dan Hane İslam Eserleri Sergisi’nde net mesaj! 3 çocuk çağrısını yineledi: Bu neslin artması lazım
Trump Gröndland’ı işgal etmek için özel plan istedi! Müttefikler alarma geçti
Türk Telekom
YPG/SDG sahada çöktü DEM Parti devreye girdi: Ankara’ya skandal çağrı
Kim Milyoner Olmak İster’de Afyonkarahisarlı Pala Dayı Oktay Kaynarca’ya benzerliğiyle gündem oldu
Önce Venezuela sonra Küba! Trump’tan Havana’ya açık tehdit! Son şansınız masaya oturmak
Maduro operasyonunda hayalet silah iddiası: kafamın içi patlıyor sandım!
İdefix
Kartal’da İETT otobüsü duvara çarptı! 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Kandil Halep’i karıştırırken İmralı sekreteryası İsrail’e göz kırptı! Çetin Arkaş ile Veysi Aktaş’tan organize sabotaj
Hem operasyona karşı hem de vicdana: Ruşen Çakır’ın skandallar zinciri bitmiyor
Uyuşturucu ağı İBB’ye sıçradı! İmamoğlu’nun Londra’ya milyonlar kaçırdığı jetteki ünlüler sorguda: Villada ve yatta SİSTEM partileri
İstanbul’da sağanak, fırtına, dolu! Balkon çöktü ağaçlar devrildi: Peş peşe kaza haberleri ve kar uyarısı
Emekliye yüksek promosyon: 60 bin liraya kadar avantaj | 2026 banka banka ödeme listesi
TOKİ Tunceli kura sonuçları açıklandı: 1.895 konut için asil ve yedek liste
Süper Kupa sevinci gölgede kalacak! Fenerbahçe transferde mutlu son yakın
Sizin İçin Seçtiklerimiz
500 bin sosyal konutta 7 il için kura takvimi! Bakan Kurum duyurdu: 21 bin 49 hak sahibi belli oluyor 500 bin sosyal konutta 7 il için kura takvimi! Bakan Kurum duyurdu: 21 bin 49 hak sahibi belli oluyor Cemre Baysel’in istemiyorum diyerek başladığı oyunculuk serüveni: Meğer resmi kader çizmiş! Cemre Baysel’in “istemiyorum” diyerek başladığı oyunculuk serüveni: Meğer resmi kader çizmiş! Terör koridorunda panik: PKK/SDG destekçileri ABD üssüne saldırdı! Terör koridorunda panik: PKK/SDG destekçileri ABD üssüne saldırdı! Trump Gröndland’ı işgal etmek için özel plan istedi! Müttefikler alarma geçti Trump Gröndland'ı işgal etmek için özel plan istedi! Müttefikler alarma geçti Çek elini hırsız kavgasında son perde: Ekrem İmamoğlu cephesi yalanladı Enver Aysever’in avukatı patlattı! "Çek elini hırsız" kavgasında son perde: Ekrem İmamoğlu cephesi yalanladı Enver Aysever’in avukatı patlattı! X’ten İran’a darbe! Sokaklar karıştı bayrak değişti: Pehlevi’nin çağrısına dikkat X’ten İran’a darbe! Sokaklar karıştı bayrak değişti: Pehlevi'nin çağrısına dikkat