

TRABZONSPOR SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligin 22. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olan Trabzonspor, ardından oynadığı iki lig maçını kazanarak yeniden çıkış yakaladı. Bordo-mavililer, Kayserispor deplasmanında da galip gelerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

KAYSERİSPOR'UN HEDEFİ 3 PUAN

Kayserispor ise Süper Lig'de son üç haftada 5 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında Trabzonspor'u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmak adına önemli bir galibiyet elde etmeyi amaçlıyor.