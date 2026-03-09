Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor.
Zirvenin takipçisi Trabzonspor, küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor deplasmanına konuk oluyor.
İLK 11'LER
Kayserispor :Bilal, Brenet, Denswil, Ramazan, Dorukhan, Benes, Makarov, Furkan, Cardoso, Chalov.
Trabzonspor :Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Ozan, Muci, Zubkov, Augusto, Onuachu
TRABZONSPOR SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Ligin 22. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olan Trabzonspor, ardından oynadığı iki lig maçını kazanarak yeniden çıkış yakaladı. Bordo-mavililer, Kayserispor deplasmanında da galip gelerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
KAYSERİSPOR'UN HEDEFİ 3 PUAN
Kayserispor ise Süper Lig'de son üç haftada 5 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında Trabzonspor'u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmak adına önemli bir galibiyet elde etmeyi amaçlıyor.