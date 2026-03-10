İŞLETME GİDERİ DESTEĞİ Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 145 bin lira. Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde ise kira desteği sağlanmadığından en fazla 75 bin lira.



KURULUŞ (DEMİRBAŞ) DESTEĞİ Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dahil en fazla 440 bin lira, diğer sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 550 bin lira. Eski hükümlülere ise çağrı kapsamında kuruluş desteği veriliyor. Bu destek tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde 440 bin, diğer sektörlere ait projelerde vergiler dahil 550 bin lirayı geçemiyor.