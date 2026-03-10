Kendi işini kurmak isteyen engellilere 735 bin, eski hükümlülere 550 bin lira hibe destek için yeni perde açıldı. İŞKUR, 2026 yılı ikinci dönem destekleri için çağrıya çıktı.
E-DEVLET'TEN BAŞVURU
Kendi işini kurmak isteyen engellilerin proje başvurularını, 13 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekiyor. İl müdürlüğü veya hizmet merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmiyor. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin ise projelerini en geç 13 Mart mesai bitimine kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletmesi gerekiyor.
3 BAŞLIKTA DESTEK
Engelli destekleri 3 başlıkta veriliyor:
KURULUŞ İŞLEMLERİ DESTEĞİ
İş yeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 40 bin lira.
İŞLETME GİDERİ DESTEĞİ
Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 145 bin lira. Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde ise kira desteği sağlanmadığından en fazla 75 bin lira.
KURULUŞ (DEMİRBAŞ) DESTEĞİ
Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dahil en fazla 440 bin lira, diğer sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 550 bin lira. Eski hükümlülere ise çağrı kapsamında kuruluş desteği veriliyor. Bu destek tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde 440 bin, diğer sektörlere ait projelerde vergiler dahil 550 bin lirayı geçemiyor.
NELER GEREKİYOR?
İŞKUR'a kayıtlı olmak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek ya da eski hükümlü olmak.
Emekli olmamak.
Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak.
Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmaması.
İş yerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek.
Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak, aranılan diğer şartlara haiz olmak.
Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak.
Herhangi bir icra dosyası bulunmamak.