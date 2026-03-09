"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 105'i tutuklu, 407 sanık hakkında açılan davada ilk celse Silivri'de görülüyor. 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen örgüt lideri Ekrem İmamoğlu , milyarlık vurgunlar başta olmak üzere 142 ayrı dosya kapsamında mahkeme önünde hesap verecek.

İmamoğlu'nun avukatları selamlama konuşması için talepte bulundu. Mahkeme reddedince İmamoğlu "Söz almak istiyorum" deyip yerinden kalktı. Ardından da kürsüye yürüdü.

Mahkeme Başkanı İmamoğlu'nu "Söz hakkını vermiyorum. Yerinizden kalkıp gelemezsiniz. Şu an bu şekilde devam edemezsiniz. Kafanıza göre kalkıp gelemezsiniz" diye uyardı.

Durumu zapta geçen Mahkeme Başkanı "İmamoğlu kedisine söz hakkı verilmemesine rağmen kürsüye gelerek, defaatle uyarılmasına rağmen konuşmaya devam ettiği uyarıya riayet etmediği görülmekte, bir daha tekrar etmesi halinde salondan ÇIKARILACAĞI kendisine iletildi" ifadelerini kullandı.