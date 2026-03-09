"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 105'i tutuklu, 407 sanık hakkında açılan davada ilk celse Silivri'de görülüyor.
2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen örgüt lideri Ekrem İmamoğlu, milyarlık vurgunlar başta olmak üzere 142 ayrı dosya kapsamında mahkeme önünde hesap verecek.
TAKVİM ANBEAN AKTARIYOR! İMAMOĞLU İLK DAKİKADAN SALONU KARIŞTIRDI
Takvim.com.tr İBB'deki yüzyılın yolsuzluk davasında Silivri'de yaşananları dakika dakika aktarıyor.
Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu, duruşmanın ilk dakikasından salonu karıştırdı.
İmamoğlu'nun avukatları selamlama konuşması için talepte bulundu. Mahkeme reddedince İmamoğlu "Söz almak istiyorum" deyip yerinden kalktı. Ardından da kürsüye yürüdü.
Mahkeme Başkanı İmamoğlu'nu "Söz hakkını vermiyorum. Yerinizden kalkıp gelemezsiniz. Şu an bu şekilde devam edemezsiniz. Kafanıza göre kalkıp gelemezsiniz" diye uyardı.
Durumu zapta geçen Mahkeme Başkanı "İmamoğlu kedisine söz hakkı verilmemesine rağmen kürsüye gelerek, defaatle uyarılmasına rağmen konuşmaya devam ettiği uyarıya riayet etmediği görülmekte, bir daha tekrar etmesi halinde salondan ÇIKARILACAĞI kendisine iletildi" ifadelerini kullandı.
MAHKEME HEYETİ SALONU TERK ETTİ
İzleyici kısmında duruşmayı izleyen CHP milletvekilleri ile hakim arasında çıkan tartışma sonrası mahkeme başkanı, izleyicilerin dışarı çıkarılmasına karar verdi.
CHP'li milletvekilleri, dışarı çıkmayacaklarını söyleyerek yüksek sesle bağırıyor.
Hakim ve heyeti salondan ayrıldı. Tutuklu sanıklar mahkeme salonundan çıkartılıyor.