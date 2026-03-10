CANLI YAYIN
Fenerbahçe'de Tedesco’nun üstü kapalı eleştirdiği 5 futbolcuyu TAKVİM açıklıyor

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, Samsunspor maçının ardından bazı futbolcuların antrenmanlarda çalışmadığına dair flaş açıklamalarda bulundu. “Bazı oyuncularımızın uyanması lazım” diyen İtalyan hocanın Ederson, Fred, Levent, Mert ve Brown’un performansından şikayetçi olduğu öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Ederson Moraes... Sambacı kaleci, son haftalarda yediği gollerle taraftardan büyük tepki aldı... Ederson, gelecek hafta sarı kart cezalısı. (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

"BAZI OYUNCULARIN UYANMASI GEREKİYOR"

40 yaşındaki çalıştırıcı, Sarı-Lacivertli ekibin son 4 resmi maçının 3'ünü kazandığını hatırlatarak, "Ama sanki cenaze ortamı var. Genel atmosfer bu. Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor.

Fred Santos

Zor şeyler yaşıyoruz. Halen hayattayız... Son 4 maçımızda 3 galibiyet aldık. Bugün de kazandık. İlk yarıda iyi değildik" ifadelerini kullandı.

Mert Müldür

Tedesco'nun bu sözleri kulüp içinde geniş yankı uyandırırken, TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre deneyimli teknik adamın eleştirilerinin hangi oyunculara yönelik olduğu öğrenildi.

Archie Brown

İtalyan hocanın özellikle Ederson Moraes, Fred Santos, Levent Mercan, Mert Müldür ve Archie Brown'un performanslarından memnun olmadığı ifade edildi.

Levent Mercan

Tecrübeli teknik adamın, söz konusu oyuncuların özellikle antrenmanlardaki performanslarının beklentilerin altında kaldığını düşündüğü ve bu nedenle uyarıda bulunduğu kaydedildi.

