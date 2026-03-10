Trendyol Süper Lig'de Samsunspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
"BAZI OYUNCULARIN UYANMASI GEREKİYOR"
40 yaşındaki çalıştırıcı, Sarı-Lacivertli ekibin son 4 resmi maçının 3'ünü kazandığını hatırlatarak, "Ama sanki cenaze ortamı var. Genel atmosfer bu. Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor.
Zor şeyler yaşıyoruz. Halen hayattayız... Son 4 maçımızda 3 galibiyet aldık. Bugün de kazandık. İlk yarıda iyi değildik" ifadelerini kullandı.
Tedesco'nun bu sözleri kulüp içinde geniş yankı uyandırırken, TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre deneyimli teknik adamın eleştirilerinin hangi oyunculara yönelik olduğu öğrenildi.
İtalyan hocanın özellikle Ederson Moraes, Fred Santos, Levent Mercan, Mert Müldür ve Archie Brown'un performanslarından memnun olmadığı ifade edildi.
Tecrübeli teknik adamın, söz konusu oyuncuların özellikle antrenmanlardaki performanslarının beklentilerin altında kaldığını düşündüğü ve bu nedenle uyarıda bulunduğu kaydedildi.