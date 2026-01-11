DEM Parti ve bileşenleri, Öcalan'ı "siyasal aktör" gibi sunmaya çalıştı. Metinde, Öcalan'ın sözde "baş müzakereci" olduğu ve serbest bırakılmasının "zorunluluk" olduğu iddia edildi. Apo'ya fiziki özgürlük dayatmasında bulunulan metinde, "Demokratik çözümün gelişmesi ve barışın kalıcılaşması için baş müzakereci olan Sayın Öcalan'ın umut ilkesi kapsamında fiziki özgürlüğünün ve özgür çalışma koşullarının sağlanmasını tarihsel ve siyasal bir zorunluluk haline gelmiştir." İfadeleri kullanıldı.

DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın başını çektiği heyet, Türkiye'nin devlet geleneğini "statüko" olarak tanımladı. Bildiride, " Hegemonik güçler Ortadoğu'da yeni dizayn planları yapmakta ve halkımızın inkarına, ülkemizin parçalanmasına dayalı yüz yıllık ulus devletçi statükoyu devam ettirmek istemektedir ." denildi.

Terör örgütü PKK'nın yıllardır süregelen ayrılıkçı argümanlarını "demokrasi" maskesiyle servis eden karanlık deklarasyonda, terör elebaşı Öcalan "baş müzakereci" ilan edilirken, Türkiye'nin hudut güvenliğini koruma çabaları "imha planı" olarak nitelendirildi. Sokakları "isyan ateşiyle" harlamaya çağıran pervasız bildiri, yaklaşan Nevruz öncesi kaos davetiyesi olarak kayıtlara geçti.

Diyarbakır'da toplanan DEM Parti ve yandaşları, " Newroz Deklarasyonu " adı altında Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını hedef alan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük dayatan ve milli iradenin tecelligahı TBMM'yi "cesaretsizlikle" suçlayan skandal bir metne imza attı.

Açıklamada Rojava vurgusuyla yine sınır ötesi ajanda çerçevesinde ithamlar yer aldı: " Halkımızın inkarına, ülkemizin parçalanmasına dayalı yüz yıllık ulus devletçi statükoyu devam ettirmek istemektedir. Kürt halkının büyük bedellerle edindiği kazanımlara karşı Rojava Kürdistan'ın da olduğu gibi yeni inkâr politika ve imha planlarını devreye konulmaktadır."

Terörsüz Türkiye sürecine atıf yapılan açıklamada, PKK'nın "üzerine düşeni yaptığı" iddia edilerek tek taraflı tablo çizildi ve sürece pazarlık gölgesi düşürmeye çalışıldı. Suriye PKK'sının aylar boyunca silah bırakmamakta direnmesinin dikkatlerden kaçırıldığı bildiride şu sözlere yer verildi:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Diyarbakır’da düzenlenen 2026 Newroz Deklarasyonu açıklamasına katıldı.

GAZİ MECLİS'E HAKARET

DEM Parti, bir yandan yasal düzenleme beklediğini söylerken, diğer yandan milli iradenin merkezi TBMM'yi ve kurulan Milli Dayanışma Komisyonu'nu hedef tahtasına oturttu. Meclis'in Terörsüz Türkiye raporunu "yetersiz" bulan grup, milletin vekillerini cesaretsizlik ve sorumluluktan kaçmakla suçladı. Açıklamada, "Kürt sorununun isminin dahi konulmamış olması sorunların çözüm mercii olan Meclis ve siyasetin... gerekli cesareti gösterememesi ve sorumluluk almaktan kaçınması talihsiz olmuştur." denildi.

TERÖR FİGÜRLERİNİ KAHRAMAN GİBİ ANDILAR

Metnin geneline hakim olan "isyan", "direniş" ve "ateş" vurguları, Nevruz'un bahar bayramı olmaktan çıkarılıp ideolojik kalkışma aracına dönüştürülmek istendiğini ispatlar nitelikteydi.

Geçmişte kendisini yakarak ölen Rahşan Demirel ve Bedriye Taş gibi militan figürler anılarak şiddet güzellemesi yapıldı. Açıklamada, "Newroz, Kürt halkı için zulme karşı tarihsel bir isyan... Rahşanların, Ronahilerin, Zekiyelerin ve Bêrivanların direnişinde vücut bulan kadın özgürlük iradesi..." gibi sözler kullanıldı.