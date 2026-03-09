İRAN VE TÜM TARAFLARA UYARI: UZAK DURUN

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, düşürülen füzeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Olayda herhangi bir can kaybı olmadığını belirten Duran şu ifadeleri kullandı:



"İran’dan ateşlenip ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik füze, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi semalarında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır.



Gelişme, ilk andan itibaren tüm kurumlarımız tarafından yakından takip edilmiş; gerekli savunma ve güvenlik tedbirleri derhâl devreye alınmıştır. Bu kapsamda Millî Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tam bir eş güdüm içerisinde hareket etmektedir. Türkiye’nin hava sahasının ve sınır güvenliğinin korunması konusunda devletimizin iradesi ve kapasitesi en üst seviyededir.





Bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmaması büyük önem taşımaktadır. İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz.



Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve medya kuruluşlarımızdan teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon bulunan içeriklere karşı hassasiyet göstermelerini; yalnızca resmî makamlarımız tarafından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ediyoruz."