Bağımsız bir uzman kuruluş tarafından hazırlanacak uyum raporunun OFAC'a ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılığı Ofisi'ne sunulmasının ardından tarafların davanın düşürülmesi için mahkemeye ortak başvuruda bulunması bekleniyor. Mahkemenin onay vermesi halinde yaklaşık 9 yıldır devam eden dava süreci resmen sona erecek.

Açıklamaya göre anlaşma kapsamında Halkbank herhangi bir cezai suçlamayı kabul etmeyecek ve hiçbir adli ya da idari para cezası ödemeyecek. Ayrıca ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) bankaya ilişkin idari süreçleri de başka bir yaptırım uygulanmaksızın kapattığı bildirildi.

ABD'de uzun yıllardır devam eden Halkbank davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile "Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması" (Deferred Prosecution Agreement – DPA) imzalanmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Kriz beklentisi boşa çıktı, Halkbank dosyası rafa kalkıyor

HALKBANK'TAN KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Söz konusu uzlaşma anlaşması kapsamında Bankanın herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi, hiçbir adli veya idari para cezası da ödemeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzman bir kuruluş tarafından düzenlenecek uyum raporunun, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisine (OFAC) ve bir nüshasının ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisine teslim edilmesinin ardından; Halkbank ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisi, davanın düşürülmesine dair müşterek bir yazıyı ABD Güney New York Bölge Mahkemesine sunacaktır. Mahkemenin onayıyla birlikte, ABD'de Bankamızla ilgili yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası süreci sonlanmış olacaktır. Bununla birlikte OFAC, Halkbank'a ilişkin idari süreçleri başka bir aksiyon almaksızın kapattığını tarafımıza bildirmiştir."

Bu gelişmeyle birlikte Bankanın yurt dışı kaynak temin olanaklarının, muhabir ağının ve uluslararası piyasalara erişiminin genişlemesiyle mali bünyesinin olumlu yönde etkilenmesinin öngörüldüğü bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir."