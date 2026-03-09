Asya, Okyanusya ve Orta Doğu bölgelerinin silah ithalatında ise genel bir düşüş yaşandı.

Almanya dünyanın dördüncü büyük silah ihracatçısı olurken, İtalya ve İsrail de ihracatlarını önemli ölçüde artırdı.

Uluslararası Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) raporuna göre, küresel silah transferleri büyük ölçüde Ukrayna'ya yapılan sevkiyatların etkisiyle son yılların en büyük artışını kaydetti.

Uluslararası Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) yayımladığı rapora göre küresel silah transferlerinde son yılların en dikkat çekici artışı yaşandı. Raporda, silah akışındaki yükselişin 2011-2015 döneminden bu yana en büyük artış olduğu belirtilirken, bu yükselişte özellikle Avrupa'ya ve Ukrayna'ya yapılan sevkiyatların belirleyici rol oynadığı vurgulandı.

"2022'den bu yana Ukrayna'ya yapılan teslimatlar en belirgin faktör, ancak diğer birçok Avrupa ülkesi de Rusya'dan gelen artan tehdit algısına karşı askeri kapasitelerini güçlendirmek için önemli ölçüde daha fazla silah ithal etmeye başladı."

George, Ukrayna savaşının etkisinin belirleyici olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Asya, Okyanusya ve Orta Doğu'daki gerilimler ve çatışmalar büyük ölçekli silah ithalatını tetiklemeye devam ederken, Avrupa ülkelerine yönelik silah akışındaki keskin artış, küresel silah transferlerini neredeyse yüzde 10 oranında yükseltti"

Aynı dönemde Avrupa ülkelerine yönelik silah akışında da ciddi bir artış yaşandı. Avrupa ve Amerika kıtaları dışında dünyanın diğer bölgelerine yapılan silah ithalatının ise genel olarak azaldığı kaydedildi.

Rapora göre küresel silah transferlerindeki artış büyük ölçüde Ukrayna'ya yapılan teslimatlardan kaynaklandı. 2021-2025 yılları arasında Ukrayna tek başına tüm uluslararası silah transferlerinin yüzde 9,7'sini aldı.

ABD SİLAH İHRACATINDAKİ HAKİMİYETİNİ GÜÇLENDİRDİ

Rapora göre Amerika Birleşik Devletleri küresel silah ticaretindeki liderliğini daha da pekiştirdi. ABD, 2021-2025 döneminde tüm uluslararası silah transferlerinin yüzde 42'sini gerçekleştirerek dünya silah ihracatının en büyük payını aldı. Bu oran 2016-2020 döneminde yüzde 36 seviyesindeydi.

ABD aynı dönemde toplam 99 ülkeye silah ihracatı yaptı. Bu ülkelerin 35'i Avrupa'da, 18'i Amerika kıtasında, 17'si Afrika'da, 17'si Asya ve Okyanusya'da, 12'si ise Orta Doğu'da yer aldı.

Son yirmi yılda ilk kez ABD silah ihracatında en büyük pay Orta Doğu yerine Avrupa'ya gitti. 2021-2025 döneminde ABD ihracatının yüzde 38'i Avrupa'ya, yüzde 33'ü ise Orta Doğu'ya yapıldı.

Bununla birlikte ABD silahlarının en büyük alıcısı yüzde 12 pay ile Suudi Arabistan oldu.

SIPRI Silah Transferleri Programı Kıdemli Araştırmacısı Pieter Wezeman, ABD'nin küresel silah piyasasındaki konumunu şu sözlerle değerlendirdi:

"ABD, giderek çok kutuplu hale gelen bir dünyada bile silah tedarikçisi olarak hakimiyetini daha da pekiştirdi"

Wezeman değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"İthalatçılar için ABD silahları gelişmiş yetenekler ve ABD ile iyi ilişkiler kurmanın bir yolunu sunarken, ABD silah ihracatını dış politikanın bir aracı ve silah endüstrisini güçlendirmenin bir yolu olarak görüyor ; bu durum Trump yönetiminin yeni 'Önce Amerika' Silah Transferi Stratejisi'nde bir kez daha açıkça ortaya konuyor."