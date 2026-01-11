Fırtına’dan 5 milyon sterlinlik sol bek operasyonu!

Sol bek takviyesi yapmayı planlayan Trabzonspor'un gündemine hemen her gün yeni isimler geliyor. Bunlardan birisini de Sky Sports duyurdu. İngiliz medyasına göre Fırtına, İngiltere Championship pazarına yöneldi ve Sheffield United forması giyen sol bek Harrison Burrows'un transferi için temaslarını sürdürüyor. Haberde, Karadeniz devinin 1.80 boyundaki futbolcu için yaptığı 3.5 milyon sterlinlik ilk teklif Sheffield tarafından reddedildi. Trabzons- por'un yaklaşık 5 milyon sterlin seviyesinde ikinci bir teklif hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Mali kriz içinde bulunan Kırmızı- Mavililer'in oyuncuyu satmak istediği vurgulandı. 23 yaşındaki sol bek, bu sezon Championship'te 24 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu, 2024'te Peterborough dan Sheffield'a 3.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

