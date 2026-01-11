Beşiktaş Portekizli sol bek için Lazio ile temaslarını sürdürüyor

Beşiktaş sol bek transferi için gündemine aldığı Nuno Tavares için Lazio ile temaslarını sürdürüyor. İtalyan basını da bu transferle ilgili flaş bir iddiada bulundu. Calciomercato'da yer alan haberde "Lazio, Nuno Tavares için en az 15 milyon euro istiyor, Beşiktaş bu seviyeye çıkmış durumda. İtalya'da yıllık 2 milyon euro kazanan oyuncuya ise bunun iki katı bir ücret teklif edildi" ifadelleri kullanıldı.

10 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da 25 yaşındaki oyuncu ile görüştüklerini doğrulayarak "Nuno Tavares'in transferi için uğraşıyoruz" diye konuştu. Alınan bilgilere göre iki takım arasında yapılan pazarlıklarda arada 4-5 milyon euroluk bir fark bulunduğu ve temasların sürdüğü ifade ediliyor. Bu sezon 10 maçta 1 asist yapan Portekizli sol bekin Lazio ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.