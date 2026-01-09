SON DAKİKA
Siyah-Beyazlılar sezon sonu için planını belirledi

Beşiktaş’ın Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda, forvet hattını güçlendirmek için Bournemouth’dan Enes Ünal’ı kiralamayı planladığı öğrenildi. 28 yaşındaki milli golcünün daha fazla forma şansı için Kartal’a sıcak baktığı belirtildi

Giriş Tarihi :09 Ocak 2026
Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek için Bournemouth forması giyen Enes Ünal'ı transfer gündemine aldı. Siyah-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, tecrübeli golcüyü kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti. 28 yaşındaki Enes Ünal, bu sezon Bournemouth formasıyla 9 maçta 1 gol kaydederken, daha fazla süre alabilmek ve yeniden form grafiğini yükseltmek istiyor. Beşiktaş yönetiminin, milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralama formülüyle kadroya katmayı düşündüğü belirtiliyor. Enes Ünal'ın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Bournemouth ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan deneyimli forvetin, Beşiktaş'ta daha düzenli oynayabilme ihtimali, transfer ihtimalini güçlendiriyor. Daha fazla forma şansı bulmak isteyen Enes Ünal'ın ise Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Yönetim ve teknik ekibin önümüzdeki günlerde Enes Ünal transferi için somut adımlar atması bekleniyor.

