CANLI | Başkan Erdoğan'dan 12. Necip Fazıl Ödülleri'de önemli açıklamalar!

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AKM'de düzenlenen 12. Necip Fazıl Ödülleri Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz İstanbullumuzda sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu yıl "Sonsuzun Fethine Çık teması" ile 12'incisi düzenlenen Necip Fazıl ödüllerinin bilim, sanat, kültür sanat camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Üstadın hem kalplerde hem de zihinlerde bıraktığı izleri bu günlere taşıyan Necip Fazıl Kısakürek'in fikri ve edebi mirasını güçlü bir şekilde yaşatan her bir kardeşime teşekkür ediyorum.

"BÜYÜK BİR DAVA ADAMI"

Necip Fazıl büyük bir dava adamıdır. Üstat, gözünü budaktan sakınmayan bir fikir insanıydı. Şairler sultanı, büyük mütefekkir dava adamı Necip Fazıl Kısakürek'e Allah'tan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum.

FİRAVUN NETANYAHU!

Konteyner gönderelim diyoruz, BM'yi, Batı'yı devreye sokuyoruz, Netanyahu denilen firavun zaten bu işlere asla ilgi duymaz ve bunu kabul etmiyorlar.

