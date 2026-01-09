Süper Kupa'da yıldızlar geçidi! Okan Buruk'tan ve Domenico Tedesco'dan orta saha kararı

Jhon Duran ve Barış Alper Yılmaz (AA) OKAN BURUK'UN DERBİ KARNESİ Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 9 resmi maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Leroy Sane ve Victor Osimhen (AA) FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK Fenerbahçe'de kart cezalısı Fred Rodrigues ile sakatlığı bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de kadroda olmayacak. Anderson Talisca'nın durumu ise maç saatinde netleşecek.

Kazımcan Karataş (İHA) YENİ TRANSFERLER SAHNEDE Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, finalde kadroda olacak. Ayrıca takıma geri dönen tecrübeli kaleci Mert Günok ile Lazio'dan transfer edilen Matteo Guendouzi'nin de maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Kazımcan Karataş (İHA) KANARYA'NIN SÜPER KUPA HASRETİ Fenerbahçe, Süper Kupa'yı en son 2014 yılında kazandı. Sarı-lacivertliler, yarın kupayı kaldırarak uzun süredir devam eden hasrete son vermek istiyor.