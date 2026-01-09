SDG'nin Halep planı çöktü: Panik içinde Batı'ya sığındılar
Şam ile yürüttüğü entegrasyon görüşmelerini Halep'te sivilleri hedef alarak sabote eden terör örgütü SDG, Suriye ordusunun kıskacında köşeye sıkıştı. Eşrefiye ve Şeyh Maksut'ta "direniş" naraları atan örgüt, sahada manevra alanı daralınca çareyi yeniden Batı'ya sığınmakta ve Barzani'den yardım dilenmekte buldu.
MÜZAKERE MASASINI SİVİLLERİ VURARAK DEVİRDİLER
Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'nın yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve Şam ile entegrasyon yerine özerklik hayali peşinde koşan terör örgütü SDG, geçtiğimiz günlerde Halep'e saldırarak süreci kanla sabote etti. Sivilleri hedef alarak müzakere masasını deviren örgüte karşı Suriye ordusu, terör örgütü SDG'yi "meşru hedef" ilan ederek kapsamlı bir harekat başlattı. Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve süren meskun mahal operasyonları, örgütün manevra alanını tamamen daralttı.
KÖŞEYE SIKIŞINCA TEHDİTLER SAVURDULAR
Sahada ağır darbeler alan örgüt elebaşları, daha birkaç gün öncesine kadar Suriye'yi tehdit ediyordu. Sipan Hamo, "Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahalleleri direnişin kaleleri olmaya devam edecek" diyerek savaşa hazırlandıklarını ilan etmiş, SDG yönetimi ise "Suriye açık savaş alanına dönecek" şeklinde küstah beyanlarda bulunmuştu. Ancak Suriye ordusunun kuşatması altındaki mahallelerde sıkışan terör örgütü, şimdi bu sert söylemlerinden geri adım atarak "mağduriyet" ve "diyalog" maskesine büründü.
BARZANİ'DEN "SİLAH BIRAKMAYIN" AKLI, AHMED'DEN BATI'YA ÇAĞRI
Süreç boyunca IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin "Entegrasyon garantisi olmadan YPG'nin silah bırakması beklenemez" diyerek akıl verdiği örgüt, batılı devletlerden umduğu desteği göremeyince Barzanilere sığındı. Sözde meclis eş başkanı Nuri Şeyho, "Başkan Mesud Barzani'den Şeyh Maksud ve Eşrefiye'yi desteklemesini istiyoruz" diyerek yardım dilemişti.
AHMED'DEN BATI'YA ÇAĞRI, ŞAM'A SUÇLAMA
Bugün ise sahadaki askeri baskı altında nefessiz kalan terör örgütü elebaşlarından İlham Ahmed, Agence France-Presse'e (AFP) yaptığı açıklamada Şam'ı hedef aldı. Ahmed, "Biz barışa ve sorunları diyalog yoluyla çözmeye bağlıyız. Ancak şu ana kadar görüyoruz ki hükümet bir çözüm istemiyor" diyen Ahmed, SDG'nin Halep'te başlattığı saldırıları yok sayarak Şam yönetimini "savaş yolunu seçmekle" itham etti. Oysa aynı Ahmed, kısa süre önce "Şam müzakerelere yaklaşmıyor. Suriye Savunma Bakanlığı bize savaş ilan etti" diyerek çatışmayı körükleyen taraf olmuştu.
Terörist elebaşı Ahmed, örgütün saldırgan tutumuna rağmen hükümeti suçlamayı sürdürerek, "Hükümet tarafı bu saldırılarla anlaşmaları sona erdirmeye çalışıyor. Biz ise bu anlaşmalara bağlıyız" ifadelerini kullandı. Ancak Suriye yönetimi, terör örgütü SDG'nin müzakere masasına sadık kalmadığını, entegrasyon yerine silahlı dayatmayı tercih ettiğini ve Halep'te güvenliği bilinçli şekilde istikrarsızlaştırdığına sık sık dikkat çekmişti.
UMUDU BATI MÜDAHALESİNE BAĞLADILAR
Suriye ordusunun operasyonlarıyla iyice köşeye sıkışan terör örgütü, şimdi umudunu batılı devletlerin müdahalesine bağlamış durumda. İlham Ahmed, Washington'un Şam üzerinde baskı kurmasını umduklarını açıkça dile getirirken, gözler Şam'a giden ABD Temsilcisi Tom Barrack'a çevrildi.
Halep'te sivilleri kalkan yaparak "savaşa hazırlanıyoruz" diyenlerin, bugün sahadaki yenilgi sonrası "Hükümet tarafı bu saldırılarla anlaşmaları sona erdirmeye çalışıyor. Biz ise bu anlaşmalara bağlıyız" noktasına gelmesi, örgütün içindeki büyük paniğin ve sıkışmışlığı adeta gözler önüne serdi.