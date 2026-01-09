SDG'nin Halep planı çöktü: Panik içinde Batı'ya sığındılar





AHMED'DEN BATI'YA ÇAĞRI, ŞAM'A SUÇLAMA

Bugün ise sahadaki askeri baskı altında nefessiz kalan terör örgütü elebaşlarından İlham Ahmed, Agence France-Presse'e (AFP) yaptığı açıklamada Şam'ı hedef aldı. Ahmed, "Biz barışa ve sorunları diyalog yoluyla çözmeye bağlıyız. Ancak şu ana kadar görüyoruz ki hükümet bir çözüm istemiyor" diyen Ahmed, SDG'nin Halep'te başlattığı saldırıları yok sayarak Şam yönetimini "savaş yolunu seçmekle" itham etti. Oysa aynı Ahmed, kısa süre önce "Şam müzakerelere yaklaşmıyor. Suriye Savunma Bakanlığı bize savaş ilan etti" diyerek çatışmayı körükleyen taraf olmuştu.

Terörist elebaşı Ahmed, örgütün saldırgan tutumuna rağmen hükümeti suçlamayı sürdürerek, "Hükümet tarafı bu saldırılarla anlaşmaları sona erdirmeye çalışıyor. Biz ise bu anlaşmalara bağlıyız" ifadelerini kullandı. Ancak Suriye yönetimi, terör örgütü SDG'nin müzakere masasına sadık kalmadığını, entegrasyon yerine silahlı dayatmayı tercih ettiğini ve Halep'te güvenliği bilinçli şekilde istikrarsızlaştırdığına sık sık dikkat çekmişti.