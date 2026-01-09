İBB yolsuzluk davasında rüşvet zinciri! Adem Soytekin'den 70 daire iddiası
İBB’ye yönelik yolsuzluk iddiaları kapsamında yargılanan sanık Adem Soytekin, milyonlarca liralık talepler, danışıklı ihale iddiaları ve kamu payının usulsüz devriyle ilgili ayrıntılı beyanlarda bulundu. “Beni tahliye ederseniz dağıtılan 70 dairenin kimlere ait olduğunu söylerim” diyen Soytekin hakkında mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında, kurduğu suç örgütü aracılığıyla yolsuzluk yapıldığına ilişkin davada sanıklardan Adem Soytekin hakim karşısına çıktı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Soytekin'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.
İmamoğlu hakkında açılan davada 9 Mart'ta yapılacak ilk duruşma öncesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten tutuklu sanık Adem Soytekin'in tutukluluk durumunun değerlendirilmesi amacıyla duruşma yapıldı. Duruşmaya sanık Soytekin ile avukatı katıldı.
SOYTEKİN'DEN MAHKEMEYE YENİ BEYANLAR
Savunmasında önceki ifadelerinin tamamının arkasında olduğunu ve devletinin yanında yer aldığını söyleyen Soytekin, iddianameyi okuduktan sonra mahkemeye faydalı olacağını düşündüğü hususlar bulunduğunu belirtti. Daha önce 8 kez etkin pişmanlık kapsamında kendi talebiyle ifade verdiğini kaydeden Soytekin, şunları söyledi:
"Benim bu dosya içerisinde olma sebebim 2014-2024 yılları arasında bana yaptırılan kreşler, okullar, cami, kavşak, köprü ve benzeri kamu yararına kullanılan işlerdir. Bunların ödemeleri bana normal olarak değil, belediyenin yönlendirdiği müteahhitler daire, dükkan veya uzun vadeli çek ile ödemişlerdir. Bu yaptıkları ödemelerin esasında belediye ile bir işi olduğu aşikardır."
Soytekin, Metin Gül'ün adını kullanarak bazı işlemleri gizlediğini öne sürerek, kendisine verildiği iddia edilen dairelerin iş karşılığı olduğunu, rüşvet olarak aldığı herhangi bir daire bulunmadığını savundu.
"BU 3 MİLYON LİRA RAKAMININ İSTENDİĞİNİ BANA METİN GÜL BİZZAT SÖYLEDİ"
Sanık Soytekin savunmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Metin Gül benim adımı kullanarak bir şeyleri gizlemektedir. Bana verdiğini iddia ettiği daireler iş karşılığıdır. Benim bu eylemde Metin Gül'den rüşvet olarak aldığım bir daire bulunmamaktadır. Metin Gül kendi ifadesinde belirttiği üzere para verdiğini söylemiştir. Ben de bu paranın Fatih Keleş'e verildiği kanaatindeyim. Ben Metin Gül'ün iskan almak için bedel ödediğini biliyorum. İlk görüşmede Metin Gül'ün de beyanında belirttiği gibi talep edilen rakam 3 milyon liraydı. Bunun 2 buçuk milyon lirası mı verildi, yoksa 3 milyon liranın tamamı mı verildi bilmiyorum. Bu 3 milyon lira rakamının istendiğini bana Metin Gül bizzat söyledi. Benim Metin Gül ile ayrıca ticari ilişkim de bulunmaktadır."
"EKREM İMAMOĞLU 30 MİLYON LİRA İSTEDİ"
Westside projesinin kaba inşaatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soytekin, söz konusu anlaşmanın 2013 yılında yapıldığını ve o tarihte Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olmadığını belirtti. Soytekin, şu iddialarda bulundu:
"Ekrem İmamoğlu'nun proje kapsamındaki müteahhitlerden 30 milyon lira istediğini bütün müteahhitler belirtmişler ve bu rakama anlaştıklarını söylemişlerdir. Bana verilen daire ve dükkanların toplam bedeli, o dönemin parasıyla 5 milyon lirayı aşmaz."
Soytekin, ortaklıktan çıkış sürecinde kalan paranın Muzaffer Beyaz üzerinden sisteme aktarıldığını anladığını, Beyaz İnşaat üzerinden yürütülen bazı işlemlerden de haberdar olduğunu ifade etti.
"BU OKULUN İNŞAATINI SİSTEMİN RÜŞVET PARASI İLE BEN YAPTIM"
İnşaat ruhsatı karşılığında okul yaptırıldığına ilişkin iddialara da değinen Soytekin, şunları söyledi:
"Arazi sahibi Kemal Şahin'den inşaat ruhsatı için Cevat Güleç Okulu'nun yaptırılması istenmiştir. Bu okulun inşaatını sistemin rüşvet parası ile ben yaptım."
"İDDİANAMEDE OLMAYAN BÜYÜK BİR YOLSUZLUĞU ANLATMAK İSTİYORUM"
İddianamede yer almayan ancak ciddi yolsuzluk yapıldığını iddia ettiği Beylikdüzü'ndeki büyük bir kamu-özel ortaklığı projesine dikkat çeken Soytekin, "Vira İstanbul" projesine ilişkin şu beyanlarda bulundu:
"Bu projenin ismi 'Vira İstanbul' isimli herkes tarafından bilinen Beylikdüzü'nün en büyük projesidir. Bu proje ihaleye çıktığında bölgenin müteahhitleri ve aynı zamanda akraba olan Güller ve Beyazlar koordineli bir şekilde kendi aralarında anlaşarak teklif verdiler. İhale işlemi bu iki grup arasında danışıklı olarak yapıldı."
Tahliye edilmesi halinde yeni belgeler sunabileceğini belirten Soytekin, kamu payına ilişkin usulsüzlük iddialarını da ayrıntılarıyla anlattı.
"ENTERESAN İSİMLERİN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Soytekin, savunmasının sonunda tahliye talebini şu sözlerle dile getirdi:
"Belirli kişilere ayrıldığı belirtilen 70 adet dairenin kimlere ait olduğunu ve görüntüde kimlerin üzerine dairelerin yapıldığının listesini cezaevinde temin edemedim ancak tahliye olmam halinde oranın da müteahhidi olmam hasebiyle ben bu kayıtlara tek tek ulaşıp mahkemenize tamamının listesini sunacağımı taahhüt ediyorum. Burada yapacağım incelemede de bildireceğim isimlerde de görüleceği üzere enteresan isimlerin olacağını düşünüyorum. Tahliyemi talep ediyorum."
TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI
Mahkeme, ara kararında sanık Adem Soytekin'in üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, kanunda öngörülen ceza miktarlarının kaçma şüphesini güçlendirmesi ve tutuklama nedenlerinde bu aşamada değişiklik olmaması gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına hükmetti.