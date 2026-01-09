İBB yolsuzluk davasında rüşvet zinciri! Adem Soytekin'den 70 daire iddiası





SOYTEKİN'DEN MAHKEMEYE YENİ BEYANLAR

Savunmasında önceki ifadelerinin tamamının arkasında olduğunu ve devletinin yanında yer aldığını söyleyen Soytekin, iddianameyi okuduktan sonra mahkemeye faydalı olacağını düşündüğü hususlar bulunduğunu belirtti. Daha önce 8 kez etkin pişmanlık kapsamında kendi talebiyle ifade verdiğini kaydeden Soytekin, şunları söyledi:

"Benim bu dosya içerisinde olma sebebim 2014-2024 yılları arasında bana yaptırılan kreşler, okullar, cami, kavşak, köprü ve benzeri kamu yararına kullanılan işlerdir. Bunların ödemeleri bana normal olarak değil, belediyenin yönlendirdiği müteahhitler daire, dükkan veya uzun vadeli çek ile ödemişlerdir. Bu yaptıkları ödemelerin esasında belediye ile bir işi olduğu aşikardır."

Soytekin, Metin Gül'ün adını kullanarak bazı işlemleri gizlediğini öne sürerek, kendisine verildiği iddia edilen dairelerin iş karşılığı olduğunu, rüşvet olarak aldığı herhangi bir daire bulunmadığını savundu.