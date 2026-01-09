Süper Kupa'daki dev final öncesi konuştular! Buruk rekabeti öne çıkardı Tedesco'dan Guendouzi açıklaması
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Süper Kupa'da şampiyon belli olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İki takımın da tek hedefi müzesine bir ekleme daha yapabilmek. Teknik direktör Okan Buruk ve Domenico Tedesco, dev derbi öncesindeki basın toplantısında konuştu. Buruk, rekabetin sahada devam etmesi gerektiğini dile getirirken Tedesco ise Guendouzi'nin ilk 11'de başlama ihtimali üzerine açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Kupa maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Futbolculardan Mauro Icardi ve Nelson Semedo da toplantıda yer aldı.
"REKABET SAHA İÇERİSİNDE DEVAM ETMELİ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçla ilgili değerlendirmesinde "Burada hep beraber olduğumuz için mutluyuz. Bir önceki finalde bir arada olamadık. Fenerbahçe yönetimine, teknik direktörüne ve oyuncusuna teşekkür ederim.
Dışarıdaki insanların tepkilerine yol açmadan bu rekabetin saha içerisinde devam etmesi en büyük dileğim. Güzel bir maç olsun." ifadelerini kullandı.
HERKES MAÇA HAZIR
Tecrübeli antrenör finalin oynanacağı yerle ilgili olarak; "Bu saatten sonra stat ve hava şartlarını konuşmaya gerek yok. Herkes maça hazır." açıklamasında bulundu.
"Son derbilerinizin kötü geçtiği söyleniyor, bu kez lezzetli bir maç olacak mı?"
Okan Buruk: "İki takım da yarı finalde kupayı ne kadar kazanmak istediğini gösterdi. Yine çok isteyen iki takım olacak. Lig maçları korkuların fazla olduğu maçlar olabiliyor ama yine de herkes kazanmak için çıkıyor.
Bazen rakiplerin de kaybetmemek istediği maçlar oldu. Bu sadece benim zamanımda değil, daha önce de oldu. Oyuncuların üzerindeki stresi ve baskıyı görüyorsunuz.
İki takım da kazanmaya oynayacak. Zevkli ve çekişmeli geçecek. Seyir zevki bu kez daha yüksek olacaktır.
TRANSFER AÇIKLAMASI
"Fenerbahçe üç transfer yaptı, siz biraz transferde yavaş hareket etmek durumunda mı kaldınız?"
Okan Buruk: "Çok iyi kadromuz var. Osimhen ve Jakobs, Afrika Kupası'nda. Singo olmayacak. Diğer oyuncular hazır. Transfer çalışmalarımız sürüyor.
Transfer sadece sizin elinizde olmuyor. Ya çok yüksek paralar vereceksiniz ya da sözleşme ile ilgili kolay çıkabilecek oyuncuları tercih etmek durumundasınız.
Şampiyonlar Ligi'nde de yeni transferleri oynatamayacağımız için zaman var. Doğru oyuncuları, doğru zamanda getireceğiz.
Benim için de zor oluyor. Hem maç oynuyoruz, hem de sürekli transfer için görüş bildiriyoruz. Önemli transfer çalışmalarımız var, en kısa sürede takviyeler olacak. Kimsenin şüphesi olmasın."
MAÇ SAATİ VE HAVA KOŞULLARI
Buruk, hava ve saatle ilgili olarak ilk 11 kararındaki etki sorusuna; "Maç saatinin erkene alınması pozitif anlamda iyi bir şey. Rüzgar biraz daha az olacak. Hava durumuna göre bir şey düşünmedik. Hava durumuna göre 11 planlamadık. Belki oyun içinde bunlar düşünülebilir." yanıtını verdi.
DERBİ KARNESİNDEKİ BAŞARININ SIRRI
"Oyuncularım derbileri seviyor ve derbilerde iyi oynuyorlar. İyi de oyuncu grubum var. Daha çok odaklandığımız, daha çok hedeflediğimiz maçlar da oluyor. Ancak bu maçları iyi oyuncularımız sayesinde kazanıyoruz."
"BU KUPA ÇOK ÖNEMLİ"
Trabzonspor derbnisinde attığı golle galibiyetin mimarlarından biri olan Mauro Icardi; "Finalle bizim ve kulüp için önemli. Son yıllarda şampiyonluklar yaşadık. Bu kez yine kupayı almak istiyoruz. Güzel bir maç izletmek istiyoruz. Bu kupa camia için çok önemli, kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
KAPTANLIK VE DERBİ
Geldiği günden sonra kaptanlığa kadar yükseldiği hatırlatılan Mauro Icardi, Arjantin'deki Boca Juniors - River Plate derbisini, Türkiye ile kıyaslayarak;
"Bence ilk 11'e ve kulübeye odaklanmalıyız. Bireysel performans önemli değil. Benim işim gol atmak, kaptan olmak da onur verici. Takıma ve gençlere de yardımcı olmaya çalışıyorum. Birlikte bir şeyler yaparsanız ödül kazanıyorsunuz.
Arjantinli olarak futbolun tutkusunu iyi biliyorum. Dört yıl önce geldiğimde buradaki atmosferden dolayı çok şaşırmıştım. Çok iyi atmosferler var. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Birçok kupa kazandık, daha fazlasını kazanmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.
"FUTBOLUN ÖTESİNDE İLİŞKİMİZ VAR"
Eski takım arkadaşı Milan Skriniar için sorulan soruyu yanıtlayan tangocu golcü; "Milan Skriniar gerçekten büyük bir oyuncu. Onunla Inter'de oynama fırsatım oldu. Çok iyi bir savunmacı. Şimdi onu rakip takımda görüyorum. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ki tüm yeteneklerini ortaya koyabilsin. Onunla Inter'de güzel vakit geçirdik. Futbolun ötesinde harika bir ilişkimiz vardı. Bazı insanlar hayatında dost olarak kalır ve önemli olan da budur." sözlerini sarf etti.
"SABIRSIZLANIYORUZ"
Basın toplantısı öncesinde flaş röportajda açıklamalarda bulunan Domenico Tedesco "Fenerbahçe ile ilk finalimi oynamak için sabırsızlanıyorum! Hazırız!" dedi.
Toplantıda konuşan başarılı antrenör; "Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Herkes pozitif. Son idmanı yaptık, Talisca geri döndü. Matteo Guendouzi takımla ilk kez çalıştı. Aynı şekilde Mert Günok da yeni geldi, iki idman yaptı. Takım olarak sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"NASIL OYNAYACAĞIMIZ ÖNEMLİ"
Domenico Tedesco, finalin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması ile ilgili olarak; "Bu durumu önemsemiyorum. Önemli olan şey değiştirebileceğimiz şeyler. Nerede oynayacağımıza etki edemeyiz. Hangi oyuncularla ve nasıl oynayacağımız benim için önemli. Gerisinin önemi yok." yanıtını verdi.
GUENDOUZI OYNAYACAK MI?
"Matteo Guendouzi hakkında rakip teknik direktör yanında konuşmayacaksınızdır ancak şans vermeniz halinde nasıl performans bekliyorsunuz?
Domenico Tedesco: "İki gün önce Lazio ile 90 dakika oynadı. Çok kolay ve net değil ne kadar oynayacağı. Kendisi ile konuşacağız ve karar vereceğiz. O hep kazanmak ister, winner bir oyuncu. Prime döneminde Fenerbahçe'yi seçti. 35 yaşında, kariyerinin sonunda gelmedi.
Prime döneminde geldi, çok mutluyuz. Herkes çok iyi bir iş çıkardı. Onu aldığımız için mutluyuz.
Nasıl oynayacağını göreceğiz, tek isteğimiz burada oynarken keyif alması."
"DERBİ OYNAMAYI SEVERİM"
Ligde oynanan derbi ile konuşan Tedesco; "Bu sezon ilk maça bakacak olursanız, bence çok iyi ve güzel bir maçtı. İki takım da çok kaliteli. Rekabet iyidir. Rekabet olmasa, futbol ilginç olmaz. Derbi oynamayı ben de severim. Saygı da çok önemli. Onlara karşı ikinci derbimi oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
"HAZIR OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM"
Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Nelson Semedo, flaş röportajda; "Hazırlık her zamanki gibiydi, bizler sadece kendimize odaklandık. İyi bir takıma karşı oynayacağız, tıpkı birkaç gün önce Samsunspor'a karşı oynadığımız gibi. Dolayısıyla çalışmaları da aynı şekilde sürdürdük. Takım olarak da iyi bir dönemden geçiyoruz, iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Ben de kendi adıma konuşacak olursam, bir an önce hazır olmak için çok çalışıyorum. Yeni arkadaşlarımızın takımımızda olmasından dolayı mutluyuz. Hepsi iyi oyuncular. Takımımızın daha iyi olmasında yardımcı olacaklar. Musaba ilk maçında iyi iş çıkardı. Biz de onların rahat etmesine yardımcı olacağız." diye konuştu.
"BURAYA GELMEYİ HAK ETTİK"
Portekizli sağ bek basın toplantısında; "Finalde olduğumuz için çok mutluyuz. Samsunspor'a karşı iyi oynadık ve burayı hak ettik. Güzel bir maç olsun ve sadece futbol konuşulsun. Bu finale iyi hazırlandık. İyi transferler yaptık.
Musaba çok iyi başladı. Mert ve Guendouzi de takımla çalıştı. Takıma yardımcı olacaklarını umuyorum.
Umarım iyi maç olur, bu kulüp kupayı hak ediyor. 2014'ten sonra bu kupayı kazanmak istiyoruz, iyi de bir moral olur." diye konuştu.
GALATASARAY FİNALE NASIL GELDİ?
Süper Kupa'ya 4 takım katıldı. Galatasaray, Trabzonspor ile eşleşti. Sarı kırmızılılar, derbide rakibini Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı Yunus Akgün ve Mauro Icardi'n in golleriyle 4-1 yenerek kupanın ucundan tuttu.
FENERBAHÇE'NİN OLİMPİYAT'A UZANAN YOLU
Sarı lacivertli ekip de Samsunspor ile karşılaştı. Yeni transfer Anthony Musaba'nın 2 asistle oynadığı mücadeleden Kanarya Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ın golleriyle 2-0 galip ayrıldı ve Galatasary'ın rakibi oldu.