Süper Kupa'daki dev final öncesi konuştular! Buruk rekabeti öne çıkardı Tedesco'dan Guendouzi açıklaması

Okan Buruk ve Eren Elmalı (AA) "Son derbilerinizin kötü geçtiği söyleniyor, bu kez lezzetli bir maç olacak mı?" Okan Buruk: "İki takım da yarı finalde kupayı ne kadar kazanmak istediğini gösterdi. Yine çok isteyen iki takım olacak. Lig maçları korkuların fazla olduğu maçlar olabiliyor ama yine de herkes kazanmak için çıkıyor. Bazen rakiplerin de kaybetmemek istediği maçlar oldu. Bu sadece benim zamanımda değil, daha önce de oldu. Oyuncuların üzerindeki stresi ve baskıyı görüyorsunuz. İki takım da kazanmaya oynayacak. Zevkli ve çekişmeli geçecek. Seyir zevki bu kez daha yüksek olacaktır.

Okan Buruk (AA) TRANSFER AÇIKLAMASI "Fenerbahçe üç transfer yaptı, siz biraz transferde yavaş hareket etmek durumunda mı kaldınız?" Okan Buruk: "Çok iyi kadromuz var. Osimhen ve Jakobs, Afrika Kupası'nda. Singo olmayacak. Diğer oyuncular hazır. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Transfer sadece sizin elinizde olmuyor. Ya çok yüksek paralar vereceksiniz ya da sözleşme ile ilgili kolay çıkabilecek oyuncuları tercih etmek durumundasınız. Şampiyonlar Ligi'nde de yeni transferleri oynatamayacağımız için zaman var. Doğru oyuncuları, doğru zamanda getireceğiz. Benim için de zor oluyor. Hem maç oynuyoruz, hem de sürekli transfer için görüş bildiriyoruz. Önemli transfer çalışmalarımız var, en kısa sürede takviyeler olacak. Kimsenin şüphesi olmasın."

Okan Buruk (İHA) MAÇ SAATİ VE HAVA KOŞULLARI Buruk, hava ve saatle ilgili olarak ilk 11 kararındaki etki sorusuna; "Maç saatinin erkene alınması pozitif anlamda iyi bir şey. Rüzgar biraz daha az olacak. Hava durumuna göre bir şey düşünmedik. Hava durumuna göre 11 planlamadık. Belki oyun içinde bunlar düşünülebilir." yanıtını verdi.

Okan Buruk (AA) DERBİ KARNESİNDEKİ BAŞARININ SIRRI "Oyuncularım derbileri seviyor ve derbilerde iyi oynuyorlar. İyi de oyuncu grubum var. Daha çok odaklandığımız, daha çok hedeflediğimiz maçlar da oluyor. Ancak bu maçları iyi oyuncularımız sayesinde kazanıyoruz."