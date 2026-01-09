SON DAKİKA
Arjantin tekniği Alman disiplini

Babası Türk, annesi Alman, büyükannesi Arjantinli olan Can Armando Güner, bugün İstanbul’a gelip yarınki dev derbiyi izleyecek

Galatasaray, Alman ekibi Mönchengladbach ve Can Armando Güner ile anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılılar'ın bu transfer için Alman ekibine 1 milyon Euro ödemesi bekleniyor. Genç futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak. 18 yaşında olan 1.78 boyundaki Can Armando alt yaş kategorilerinde Almanya ve Arjantin milli formalarını giydi. Asıl mevkisi sağ kanat. Ancak sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Can Armando Güner'in; babası Türk, annesi Alman, büyükannesi Arjantinli... Milli Takım tercihini henüz yapmadı. Bu sezon 14 maçta görev yapan Armando bugün İstanbul'a gelip yarın G.Saray ile F.Bahçe arasındaki Süper Kupa maçını izleyecek.

