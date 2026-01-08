Fenerbahçe’nin yıldızı Musaba’yı ağlatan sırrı TAKVİM ortaya çıkardı

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba ilk maçına eski takımı karşısında çıkmış ve yaptığı 2 asistle Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da finale çıkmasında önemli rol oynamıştı. Yıldız futbolcunun karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunurken duygusal anlar yaşamış ve gözyaşlarına hakim olamamıştı. Yıldı futbolcunun gözyaşı dökmesinin arkasındaki sırrı TAKVİM ortaya çıkardı. 2000 yılında Hollanda Beuningen'de dünyaya gelen Musaba'nın yaşadığı mahallede Türk nüfusunun çok yoğun olduğu ve yıldız oyuncunun Fenerbahçe maçlarını izleyerek büyüdüğü öğrenildi. Çocukluğunda bu yana Fenerbahçe'de oynama hayali kuran Musaba'nın bu hayalini gerçekleştirmesinden dolayı duygusal anlar yaşadı.

