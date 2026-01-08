Özgür Özel’den Suriye çıkışı: YPG'ye operasyon sürerken Şara'yı hedef aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in Suriye 'ye ilişkin açıklamaları yeni bir tartışma yarattı. Esad rejiminin devrilmesinden kısa süre önce Şam yönetimiyle anlaşma yapılması gerektiğini savunan Özel, bu kez Suriye'deki geçiş sürecine yönelik sözleriyle gündeme geldi.

YPG'YE OPERASYON SÜRERKEN ŞARA'YI HEDEF ALDI

YPG/SDG'nin 10 Mart mutabakatını kabul etmediği ve sahada çatışmaların sürdüğü bir dönemde konuşan Özel, Suriye'nin milli hükümetini hedef alan ifadeler kullandı. Özel, açıklamasında,

"İdlib'deki, Suriye'yi temsil etmeyen birtakım unsurların İngiltere, Amerika ve İsrail'in yol vermesiyle yönetime gelmesi var. Geçici yönetimin Suriye'nin pek azını temsil eden bir yapı tarafından üstlenilmesi söz konusu" dedi.

Özel'in bu sözleri, Esad rejiminin devrilme sürecinde Türkiye'nin sahadaki rolünü görmezden geldiği gerekçesiyle eleştirildi. YPG/SDG'nin saldırılarının devam ettiği ve geçiş sürecine karşı sahada direnç gösterdiği bir dönemde yapılan açıklamaların zamanlaması da dikkat çekti.