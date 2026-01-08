Özgür Özel’den Suriye çıkışı: YPG'ye operasyon sürerken Şara'yı hedef aldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Suriye hükümetinin terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik operasyon yürüttüğü bir dönemde Şara yönetimini hedef alan açıklamaları kamuoyunda tartışma yarattı. Özel, İdlib’de Suriye’yi temsil etmeyen bazı unsurların İngiltere, Amerika ve İsrail’in yol vermesiyle yönetime geldiğini öne sürerek, Şara yönetimin Suriye’nin tamamını temsil etmediğini savundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye'ye ilişkin açıklamaları yeni bir tartışma yarattı. Esad rejiminin devrilmesinden kısa süre önce Şam yönetimiyle anlaşma yapılması gerektiğini savunan Özel, bu kez Suriye'deki geçiş sürecine yönelik sözleriyle gündeme geldi.
YPG'YE OPERASYON SÜRERKEN ŞARA'YI HEDEF ALDI
YPG/SDG'nin 10 Mart mutabakatını kabul etmediği ve sahada çatışmaların sürdüğü bir dönemde konuşan Özel, Suriye'nin milli hükümetini hedef alan ifadeler kullandı. Özel, açıklamasında,
"İdlib'deki, Suriye'yi temsil etmeyen birtakım unsurların İngiltere, Amerika ve İsrail'in yol vermesiyle yönetime gelmesi var. Geçici yönetimin Suriye'nin pek azını temsil eden bir yapı tarafından üstlenilmesi söz konusu" dedi.
Özel'in bu sözleri, Esad rejiminin devrilme sürecinde Türkiye'nin sahadaki rolünü görmezden geldiği gerekçesiyle eleştirildi. YPG/SDG'nin saldırılarının devam ettiği ve geçiş sürecine karşı sahada direnç gösterdiği bir dönemde yapılan açıklamaların zamanlaması da dikkat çekti.
ESAD GİDERKEN "GÖRÜŞÜN" DİYORDU
Öte yandan, Esad'ın ülkeden kaçmaya hazırlandığı günlerde CHP Genel Başkanı Özel'in kamuoyuna "Esad ile görüşün" çağrısı yaptığı Baas rejimi döneminde, Suriye'deki resmi ders kitapları ve yayınlarda Hatay Suriye toprağı olarak gösteriliyordu.
BAAS'IN HATAY POLİTİKASI ÇÖPE GİTTİ
Baas rejiminin devrilmesinin ardından göreve gelen Şara yönetimiyle birlikte bu uygulama değişti. Yeni dönemde Suriye tarafından paylaşılan resmî haritalarda Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer aldığı görüldü. Yaşanan gelişmeler, Suriye hükümetinin Türkiye ile kurduğu dostane ve yapıcı ilişkiyi ortaya koyarken, Özgür Özel'in açıklamalarında İsrail ve bazı çevrelerin hoşuna gidecek söylemlerle Suriye milli hükümetinin hedef alınması dikkat çekti.