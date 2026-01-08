Ekol TV'nin finansman ve sahiplik yapısına ilişkin kara para aklama iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma genişletildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, iş insanı Mübariz Mansimov, kamuoyunda Veysel Şahin, avukat Ersan Şen ile Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru hakkında inceleme başlatıldı.

Ersan Şen

ERSAN ŞEN KENDİNİ SAVUNDU

Öte yandan avukat Ersan Şen, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Konuyla ilgim de yok, bilgim de yok. Ekol TV ile ticari ilişkim de yok" ifadelerini kullandı.