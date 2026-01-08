Son dakika: Ekol TV’ye “kara para” soruşturması: Ünlü isimler dosyada
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV'ye yönelik "kara para" iddiaları kapsamında soruşturma başlattı. Soruşturmada; iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, kapanan Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve Avukat Ersan Şen dosyaya dahil edildi.
Ekol TV'nin finansman ve sahiplik yapısına ilişkin kara para aklama iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma genişletildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, iş insanı Mübariz Mansimov, kamuoyunda Veysel Şahin, avukat Ersan Şen ile Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru hakkında inceleme başlatıldı.
Soruşturma Ekol TV'nin finansman kaynakları ve sahiplik yapısına yönelik iddiaları kapsıyor. Başsavcılık, söz konusu isimlerin dosya kapsamında şüpheli sıfatıyla yer aldığını bildirdi.
ERSAN ŞEN KENDİNİ SAVUNDU
Öte yandan avukat Ersan Şen, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Konuyla ilgim de yok, bilgim de yok. Ekol TV ile ticari ilişkim de yok" ifadelerini kullandı.
Soruşturmanın sürdüğü ve dosyaya ilişkin incelemelerin devam ettiği öğrenildi.