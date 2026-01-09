PODCAST CANLI YAYIN

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ‘milli bayram’ sorusuyla yarışmaya veda etti

ATV'nin reyting rekortmeni yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Lara Naz Aydur isimli yarışmacı milli bayram sorusunda elenerek herkesi şaşırttı. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı o soruya ne yanıt verdi? İşte cevabı!

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin beğenisini kazandı.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de başarılı performanslar yer aldı.

Yarışmaya katılan Laran Naz Aydur isimli yarışmacı ilk sorudan itibaren soruları rahatlıkla geçti.

'MİLLİ BAYRAM' SORUSU

9'uncu ve 200 bin TL değerindeki soruda yarışmacının karşısına, "Türkiye'de hangi milli bayram bir atasözünde 'yarısı yaz, yarısı kıştır' denen ayda kutlanır?" sorusu çıktı.

ÇİFT CEVAP JOKER HAKKINI KULLANDI

Yarışmacı, ilk cevap hakkını 'A- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan yana kullandı. Diğer hakkında ise yarışmacı 'B- Cumhuriyet Bayramı' cevabını verdi ve elendi.

Yarışmacı yarışmaya 50.000 TL'lik ödül ile veda etti.