ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ‘milli bayram’ sorusuyla yarışmaya veda etti
ATV'nin reyting rekortmeni yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Lara Naz Aydur isimli yarışmacı milli bayram sorusunda elenerek herkesi şaşırttı. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı o soruya ne yanıt verdi? İşte cevabı!
