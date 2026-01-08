Başkan Erdoğan ile Şara görüştü: Gündem Suriye’de güvenlik ve istikrar
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye sahasındaki son gelişmeleri ve istikrarı güçlendirme yollarını ele aldı. Görüşmede sivillerin korunması, Halep çevresinin güvenliği ve kurumlar arası koordinasyon öne çıktı.
Suriye Cumhurbaşkanlığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini açıkladı.
Açıklamaya göre, görüşmede Suriye sahasındaki son gelişmeler ele alınırken, bölgede istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, görüşme sırasında Suriye'nin ulusal ilkelerine vurgu yaparak, devlet egemenliğinin ülkenin tüm topraklarına yayılmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.
Şara ayrıca, mevcut süreçte öncelikler arasında sivillerin korunması, Halep kenti çevresinde güvenliğin sağlanması ve yeniden imar sürecini sekteye uğratan yasa dışı silahlı unsurların ortadan kaldırılmasının yer aldığını dile getirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ORTAK KOORDİNASYON MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye'nin, Suriye'de güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalara verdiği desteği yineledi. Erdoğan, ortak zorluklar ve tehditler karşısında yakın ve etkili koordinasyonun önemine dikkat çekti.
Görüşmede, iki ülkenin ilgili kurumları arasında yakın koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtilirken, bu iş birliğinin ortak anlayışların sahada uygulanmasını sağlaması, Türkiye ve Suriye halklarının çıkarlarına hizmet etmesi ve bölgede barış ile kalıcı istikrarın tesisine katkı sunmasının hedeflendiği kaydedildi.
Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye sahasındaki son gelişmeleri ve istikrarı güçlendirme yollarını telefonla görüştü. Görüşmede Suriye sahasındaki son gelişmeler ve bölgede istikrarın temellerini sağlamlaştırmaya yönelik çabalar gözden geçirildi. Cumhurbaşkanı Şara, görüşme sırasında Suriye'nin ulusal ilkelerini; bunların başında da devlet egemenliğinin tüm ülke topraklarına yayılmasını vurguladı. Ayrıca şu anki önceliğin şunlar olduğunun altını çizdi:
• Sivillerin korunması.
• Halep şehri çevresinin güvenliğinin sağlanması.
• Yeniden imar sürecini engelleyen yasa dışı silahlı görüntülerin sona erdirilmesi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ülkesinin güvenlik ve istikrarı güçlendirme çabalarına verdiği desteği ifade ederek, ortak zorluklar ve tehditler karşısında ortak koordinasyonun önemini vurguladı. İki taraf, her iki ülkedeki ilgili kurumlar arasında yakın koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Bu koordinasyonun, ortak anlayışların uygulanmasını güvence altına alması, Suriye ve Türk halklarının çıkarlarına hizmet etmesi ve bölgede barış ile kalıcı istikrar şansını artırması hedeflenmektedir.