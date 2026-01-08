Başkan Erdoğan ile Şara görüştü: Gündem Suriye’de güvenlik ve istikrar

Şara ayrıca, mevcut süreçte öncelikler arasında sivillerin korunması, Halep kenti çevresinde güvenliğin sağlanması ve yeniden imar sürecini sekteye uğratan yasa dışı silahlı unsurların ortadan kaldırılmasının yer aldığını dile getirdi.

Açıklamaya göre, görüşmede Suriye sahasındaki son gelişmeler ele alınırken, bölgede istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, görüşme sırasında Suriye'nin ulusal ilkelerine vurgu yaparak, devlet egemenliğinin ülkenin tüm topraklarına yayılmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ORTAK KOORDİNASYON MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye'nin, Suriye'de güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalara verdiği desteği yineledi. Erdoğan, ortak zorluklar ve tehditler karşısında yakın ve etkili koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Görüşmede, iki ülkenin ilgili kurumları arasında yakın koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtilirken, bu iş birliğinin ortak anlayışların sahada uygulanmasını sağlaması, Türkiye ve Suriye halklarının çıkarlarına hizmet etmesi ve bölgede barış ile kalıcı istikrarın tesisine katkı sunmasının hedeflendiği kaydedildi.