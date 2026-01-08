Başkan Erdoğan Yüksekovaspor’a otobüs hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen sezon TFF 1.Lig'inde şampiyonluk ipini göğüsleyerek Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynayan Yüksekovaspor'a otobüs armağan etti. Kulüp yöneticileri tarafından teslim alınan otobüs için spor tesislerinin bahçesinde bir tören düzenlendi. Kurbanların kesildiği duaların edildiği törende sporcular büyük bir coşkuyla halay çekerek mutluluklarını yaşadı. Yardımcı antrenörü Kübra Şen, "Bizim en kıymetli destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Kendileri sayesinde bir takım otobüsümüz oldu. Bu yüzden çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN