Atv yine zirvede: Süper Kupa yarı finali reytinglerinde açık ara birinci oldu

ATV yine zirvede... Süper Kupa karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yaşanıyor. Önceki akşam Süper Kupa yarı finali'nde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Bu önemli karşılaşma gecenin en çok izleneni oldu. Tüm Türkiye ekran başından ayrılmadı. Yarı final maçında Fenerbahçe, Samsunspor'u Adana'da 2-0 mağlup ederek finalde ezeli rakibi Galatasaray'ın rakibi oldu. Son dakikalara kadar heyecanı azalmayan karşılaşma, tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu. Tüm kişilerde %9,51 izlenme oranı ve %23,32 izlenme payı, AB sosyal statüde %10,43 izlenme oranı ve %26,93 izlenme payı ve +20 ABC1'de ise %10,75 izlenme oranına ve %25,38 izlenme payı alarak 3 kategoride de birinci oldu. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa finali yine atv'den yayımlanacak.

