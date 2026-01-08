SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Atv yine zirvede: Süper Kupa yarı finali reytinglerinde açık ara birinci oldu

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanan Süper Kupa yarı finali gecenin en çok izleneni oldu. Tüm Türkiye, ekran başından ayrılmadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ocak 2026
Atv yine zirvede: Süper Kupa yarı finali reytinglerinde açık ara birinci oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ATV yine zirvede... Süper Kupa karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yaşanıyor. Önceki akşam Süper Kupa yarı finali'nde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Bu önemli karşılaşma gecenin en çok izleneni oldu. Tüm Türkiye ekran başından ayrılmadı. Yarı final maçında Fenerbahçe, Samsunspor'u Adana'da 2-0 mağlup ederek finalde ezeli rakibi Galatasaray'ın rakibi oldu. Son dakikalara kadar heyecanı azalmayan karşılaşma, tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu. Tüm kişilerde %9,51 izlenme oranı ve %23,32 izlenme payı, AB sosyal statüde %10,43 izlenme oranı ve %26,93 izlenme payı ve +20 ABC1'de ise %10,75 izlenme oranına ve %25,38 izlenme payı alarak 3 kategoride de birinci oldu. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa finali yine atv'den yayımlanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Pandemide bile uyuşturucu partilerinden vazgeçmediler! Bebek Otel’den lüks villalara
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi başkenti susuz bıraktı! Mezarlıklardaki muslukları bile söktü
İdefix
En düşük emekli maaşının belirleneceği toplantı bu hafta! AK Parti grubu kararını verdi
Terör örgütü SDG Halep’e saldırıyor! Şam’dan operasyon açıklaması
Emekli zammında 26 formülü: Ek ödemeye bak kök maaşını gör! SSK, Bağ-Kur’luya taban aylık hesabı
Site aidatlarında fahiş artışa sınır: Değerleme oranı kadar zamlanacak
Malezya ile 7 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: İslam dünyasının lideri
İstanbul’dan Ağrı’ya kadar uzanan aşiret bağlantılı adliye soygunu! 16 çete üyesi bir bir yakalandı
Atlantik karıştı! Rusya savaş gemisi gönderdi ABD avcı uçağı sevk etti Tankerlere el koyduk dedi
Dijital platformlar milli güvenlik sorunu! Denetim olmadığı halde reklamdan en büyük payı onlar alıyor
Abdi Şam’dan döndü SDG Halep’e saldırdı! Suriye ordusu YPG’nin inlerine giriyor: Çatışmaların yoğunlaştığı iki nokta
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 19 kişi tutuklandı!
SDG Eşrefiye ve Şeyh Maksut’ta insani koridora saldırdı! Tutuklu DEAŞ’lıları hapisten saldı... Halep’te neler oluyor?
Etnospor’un görsel hafızası AKM’de! Bilal Erdoğan 110 kareyi inceledi: Dünyada başka bir etkinlik yok
Trump Venezuela’ya resmen el koydu! Beyaz Saray: Rodriguez ABD’den emir alacak
Suriye’de kılıç kınından çıktı! SDG devirdiği masanın altında kaldı: Elebaşı İlham Ahmed’in son çırpınışı
Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! Jonas Svensson ayrılığı resmen duyuruldu
Galatasaray’a Süper Lig’den çifte transfer!
A.B.İ.’nin Sinan’ı Sinan Tuzcu yeni rolünü anlattı