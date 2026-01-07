PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Bernardo Silva ve Ederson Aslan'ın transfer listesinde!

Galatasaray, Manchester City’nin yıldızını gözüne kestirdi. Portekizli futbolcuyu sezon sonunda kadrosuna katmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, transferi Sane sürecine benzer bir stratejiyle sonuçlandırmak istiyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ocak 2026
Bernardo Silva ve Ederson Aslan’ın transfer listesinde!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, dünya yıldızlarını kadrosuna katma hedefi doğrultusunda ses getirecek bir ismi daha gündemine aldı. Sarı- Kırmızılılar'ın, Manchester City forması giyen Portekizli yıldız Bernardo Silva için sezon sonu transfer planı yaptığı öğrenildi. İngiliz ekibinin devre arasında ayrılığına sıcak bakmadığı Silva'nın sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı belirtilirken, Galatasaray yönetiminin bu süreci yakından takip ettiği ifade ediliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın, tecrübeli futbolcunun transferini Leroy Sane sürecine benzer bir stratejiyle sonuçlandırmayı hedeflediği kaydedildi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor. Manchester City kariyerinde büyük başarılara imza atan Silva, İngiliz deviyle toplam 433 maça çıktı.


EDERSON DA LİSTEDE
Cimbom'un orta saha için en ciddi adaylarından biri de Ederson. İtalyan basınına göre Cimbom, Ederson transferi için resmi görüşmelere başladı ve oyuncu hakkında bilgi istedi. 26 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United'ın da devrede olduğu haberlerde aktarılıyor. Ederson'un değeri 40 milyon euro olarak öne çıkıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kadın spiker Mehmet Akif Ersoy’un torbacısını açıkladı: Veyis Ateş kokain getirecek
Başkan Erdoğan imzaladı! Valiler Kararnamesi Resmi Gazetede: 19 ilde değişiklik
Genç istihdamında yeni dönem: Güç programı ile 3 milyon genç üretime katılacak
Mehmet Akif Ersoy ek ifadesinde ne dedi? Uyuşturucuyu Veyis Ateş getirdi | Kenan Tekdağ ve Ela Rumeysa sözleri...
2026 Ocak emekli zammı tablosu: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ve %12,19 kök maaş hesabı
Donald Trump kendini kral ilan etti! Maduro’yu dans üzerinden hedef aldı: Taklidimi yapıyordu
İdefix
Ciciş Kardeşler’den Ceyda Ersoy’un evine operasyon! Tabakta uyuşturucu servisi yapmış
Kanarya Süper Kupa’da finale kanatlandı! Fenerbahçe - Samsunspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 3 ismin testi pozitif çıktı | Şeyma Subaşı’ndan itiraf geldi!
Gençlere büyük destek paketi: Başkan Erdoğan açıkladı: 445 milyar liralık kaynağı bu programa tahsis edeceğiz
Terörsüz Türkiye müşterek raporu geliyor! MHP tarih verdi: Kesinlikle uzlaşırız, standartlar belli | İnfaz kanunu mesajı
Gençler için üretim zamanı! Bakan Işıkhan’dan GÜÇ programı açıklaması: Hedefimiz nitelikli ve kalıcı istihdam
Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i kabul edecek! Hangi konular masada? Gazze Gücü meselesi
Derin Amerika ve İsrail azmettirdi! Rubin’den Başkan Erdoğan’a Maduro tehdidi ve ’CIA hücreleri’ itirafı | Küstah Beştepe sözleri
Timur Savcı’nın uyuşturucu kullandığı tespit edildi! Saçında kokain çıktı: İşte o rapor
Fenerbahçe’den 4’lü transfer harekatı! İmzalar peş peşe gelecek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den SDG’ye uyarı: Ya mutabakatla ya zorla! | Maduro çıkışı: ABD’nin yaptığı haydutluktur
Bakan Murat Kurum en çok başvurunun olduğu ili açıkladı: Hızla konutların inşa sürecine başlayacağız
Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni yıl paylaşımı: Her dönem ikon!
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Timur Savcı’nın uyuşturucu kullandığı tespit edildi! Saçında kokain çıktı: İşte o rapor Timur Savcı’nın uyuşturucu kullandığı tespit edildi! Saçında kokain çıktı: İşte o rapor Survivor Keremcem’in aylar süren evliliği: Eski eşi oyuncu çıktı Survivor Keremcem’in aylar süren evliliği: Eski eşi oyuncu çıktı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den SDG’ye uyarı: Ya mutabakatla ya zorla! | Maduro çıkışı: ABD’nin yaptığı haydutluktur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den SDG'ye uyarı: Ya mutabakatla ya zorla! | "Maduro" çıkışı: ABD'nin yaptığı haydutluktur Süper Kupa’da Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşması! İşte muhtemel 11’ler ve detaylar... Süper Kupa'da Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşması! İşte muhtemel 11'ler ve detaylar... Kaos tetikçisi The Economist’in kehanetine bakın! O el Nicolas Maduro’nun mu? Kaos tetikçisi The Economist'in kehanetine bakın! O el Nicolas Maduro’nun mu? Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 3 ismin testi pozitif çıktı | Şeyma Subaşı’ndan itiraf geldi! Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 3 ismin testi pozitif çıktı | Şeyma Subaşı'ndan itiraf geldi!