Bernardo Silva ve Ederson Aslan’ın transfer listesinde!

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, dünya yıldızlarını kadrosuna katma hedefi doğrultusunda ses getirecek bir ismi daha gündemine aldı. Sarı- Kırmızılılar'ın, Manchester City forması giyen Portekizli yıldız Bernardo Silva için sezon sonu transfer planı yaptığı öğrenildi. İngiliz ekibinin devre arasında ayrılığına sıcak bakmadığı Silva'nın sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı belirtilirken, Galatasaray yönetiminin bu süreci yakından takip ettiği ifade ediliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın, tecrübeli futbolcunun transferini Leroy Sane sürecine benzer bir stratejiyle sonuçlandırmayı hedeflediği kaydedildi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor. Manchester City kariyerinde büyük başarılara imza atan Silva, İngiliz deviyle toplam 433 maça çıktı.



EDERSON DA LİSTEDE

Cimbom'un orta saha için en ciddi adaylarından biri de Ederson. İtalyan basınına göre Cimbom, Ederson transferi için resmi görüşmelere başladı ve oyuncu hakkında bilgi istedi. 26 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United'ın da devrede olduğu haberlerde aktarılıyor. Ederson'un değeri 40 milyon euro olarak öne çıkıyor.