PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Süper Kupa’da dev randevu! Fenerbahçe ile Samsunspor Adana’da finale çıkıyor

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor bugün kozlarını paylaşacak. Mücadele ATV’den naklen yayımlanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ocak 2026
Süper Kupa’da dev randevu! Fenerbahçe ile Samsunspor Adana’da finale çıkıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TURKCELL Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor, bugün Adana'da karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Fenerbahçe'de Afrika Kupası'nda boy gösteren Yousef En-Nesyri ve Dorgeles Nene, bu maçta forma giyemeyecek. Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Talisca'nın da sakatlıkları devam ediyor. Fred de kart cezalısı. Samsunspor'da ise sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Afonso Sousa, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Van Drongelen Fenerbahçe maçında görev alamayacak. Cherif Ndiaye ise Afrika Kupası'nda ülkesini temsil ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’de Kılıçdaroğlu’na çağrı: Partinin DNA’sını değiştirdiler yeni bir hareket başlat
2026 Ocak emekli zammı tablosu: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ve %12,19 kök maaş hesabı
İdefix
Timur Savcı’nın uyuşturucu kullandığı tespit edildi: Saçında kokain çıktı!
Memura emekliye enflasyon farkı: Ocak zammında 2’li artış geldi! Kaymakam, polis, öğretmen...
Erden Timur’a şikayete giden mağdurlara mafya tehdidi
Başkan Erdoğan’dan Venezuela açıklaması: Trump’a hassasiyetimizi ilettik
Nicolas Maduro hakim karşısına çıktı: Ben bir savaş esiriyim
İsrail yazdı Şara bozdu! Yapay zekalı suikast iddiası market alışverişiyle çöktü: Ödediği paraları hatıra olarak tutacağım
Gaziantep’te yine aynı senaryo! Galatasaray - Trabzonspor: 4-1 | MAÇ SONUCU
Uyuşturucu bataklığına yeni operasyon! Doğukan Güngör ve 24 kişi gözaltına alındı: Hadise ve Gülşen’in menajeri Haluk Şentürk de listede
Maduro hangi cezaevinde tutulacak? İşte o sorunlu hapishane
Domenico Tedesco Süper kupa’da kendinden emin Thomas Reis sürpriz peşinde! Anthony Musaba açıklaması
Fotoğrafları soydu cinsel içerikli görüntüler oluşturdu! Elon Musk’ın Grok’una AB’den inceleme
ABD’nin Latin Amerika sicili: Darbeler ve işgaller tarihi
Başkan Erdoğan Al Nahyan ile görüştü: Gazze’nin yeniden imarı için bir an önce adım atılmalı
Başkan Erdoğan’dan Trump’la kritik Venezuela görüşmesi
Fenerbahçe’nin transferine Galatasaray engeli! Aslan imza için devrede
Maduro darbeyi içerden yedi! ’CIA’sal tezgah ve hançerci iki bakan | Dakika dakika arka plan
Fenerbahçe’den stoper transferinde Skriniar formülü!