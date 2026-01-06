Süper Kupa’da dev randevu! Fenerbahçe ile Samsunspor Adana’da finale çıkıyor

TURKCELL Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor, bugün Adana'da karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Fenerbahçe'de Afrika Kupası'nda boy gösteren Yousef En-Nesyri ve Dorgeles Nene, bu maçta forma giyemeyecek. Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Talisca'nın da sakatlıkları devam ediyor. Fred de kart cezalısı. Samsunspor'da ise sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Afonso Sousa, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Van Drongelen Fenerbahçe maçında görev alamayacak. Cherif Ndiaye ise Afrika Kupası'nda ülkesini temsil ediyor.

