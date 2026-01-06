Beşiktaş sol kanat transferi için rotayı Portekiz’e çevirdi

Ara transfer döneminde bir sol kanat takviyesi yapması beklenen Beşiktaş'la ilgili Portekiz'den sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Record'da yer alan haberde Siyah-Beyazlılar'ın Benfica'nın 21 yaşındaki Norveçli futbolcusu Andreas Schjelderup'u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Haberde Beşiktaş'ın genç yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtirken, satın alma opsiyonunun belirli hedeflerin gerçekleşmesi halinde zorunlu hale geleceği ve bu transferin Benfica cephesine yaklaşık 18 milyon euro kazandırabileceği belirtildi.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde az süre alan 21 yaşındaki Norveçli oyuncunun da Dünya Kupası öncesinde düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği de gelen bilgiler arasında. Bu sezon 21 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergileyen Schjelderup'un Benfica ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.