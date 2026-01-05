SON DAKİKA
İki büyük çınar Süper Kupa Yarı Finali'nde karşı karşıya geliyor!

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ve Fatih Tekke ile büyük bir ivme yakalayan Trabzonspor’un zorlu mücadelesi saat 20.30’da başlayacak. İki dev final biletini almak için savaşacak.

05 Ocak 2026
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, bugün Gaziantep'te mücadele edecek. Saat 20.30'da Gaziantep Stadyumu'nda başlayacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. İki takım Süper Kupa organizasyonunda ilk kez rakip olacak. Turu geçen takım, ilk finalist olacak ve finalde Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibiyle 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

OSIMHEN VE ONUACHU YOK
İki takımda da kritik maç öncesinde önemli eksikler var. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Wilfried Singo, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, karşılaşmada görev alamayacak. Ülkesi Gabon ile Afrika Uluslar Kupası'na yeni veda eden Mario Lemina ise kamp kadrosunda yer aldı. Galatasaray'da Eren Elmalı geri döndü. Trabzonspor'da ise Afrika Kupası'da boy gösteren Oulai ve Onuachu dev maçta sahne alamayacak. Ayrıca sakatlıkları bulunan Mustafa Eskihellaç, Savic, Baniya ve Okay Yokuşlu da Galatasaray'a karşı görev alamayacak.

