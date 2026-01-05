SON DAKİKA
Galatasaray’da kanat planı değişti! Noa Lang olmazsa hedef Tel

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2026
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Napoli forması giyen Noa Lang ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın B planı Tottenham'da top koşturan Mathys Tel... Sarı-Kırmızılılar, iki kanat da oynayabilen 20 yaşındaki yıldızın transferi için girişimlere başladı. Galatasaray Yönetimi öncelikli olarak maliyet araştırması yapıyor. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan Fransız yıldızın İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2031 yılında sona eriyor. Bu sezon 16 maçta forma giyen genç yıldız 2 kez fileleri sarsmayı başardı.

