Galatasaray’da kanat planı değişti! Noa Lang olmazsa hedef Tel

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Napoli forması giyen Noa Lang ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın B planı Tottenham'da top koşturan Mathys Tel... Sarı-Kırmızılılar, iki kanat da oynayabilen 20 yaşındaki yıldızın transferi için girişimlere başladı. Galatasaray Yönetimi öncelikli olarak maliyet araştırması yapıyor. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan Fransız yıldızın İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2031 yılında sona eriyor. Bu sezon 16 maçta forma giyen genç yıldız 2 kez fileleri sarsmayı başardı.

